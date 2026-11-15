"La Lazio ti prende": Gattuso sempre più carico e coinvolto nel progetto biancoceleste

La Lazio e i suoi condottieri. Un legame spesso naturale, mai formale, di complicità. Lo sta provando Gattuso : «Io non riesco a recitare. Sapevo dove sarei arrivato, che ci avrei messo poco ad affezionarmi alle persone che sono qui, ai tifosi, al club. La storia della Lazio è incredibile». Rino, sant’uomo per quello che sta facendo, in pochi mesi ha assorbito lazialità, si sta incarnando in lui. La lazialità più appassionata e disperata, simboleggiata dall’atto d’amore che sta compiendo il popolo biancoceleste. Lo insegna la storia, sulle rovine spesso è fiorito il massimo della prosperità. Sta accadendo un’altra volta. La Lazio era al Nadir in estate, al peggio di tutto ciò che poteva temere accadesse. Oggi è allo Zenith, in cima alla classifica, all’ottimo di quello che poteva sperare. Gattuso, come Napoleone , ne sa qualcosa di battaglie vinte e perdute. Lo stesso vale per il popolo laziale. L’affinità elettiva non è nata subito per via della contestazione, è servito un po’ di tempo e ora è affiorata: «La gente vive per la Lazio - ha detto Rino ai canali del club - e poi ci rimani legato anche tu. Il mio sogno è vedere la squadra giocare con uno stadio pieno, festeggiare sotto la Curva. Il calcio senza tifosi non è calcio, è qualcosa di diverso, i nostri tifosi sono coerenti e difficilmente torneranno, ma noi dobbiamo onorare la maglia. La speranza è l’ultima a morire».

Lo spirito di Gattuso e della sua Lazio

Gattuso ha parlato col cuore in mano dopo l’amichevole di ieri contro il Mgarr United, ha mostrato emozioni più intense del solito. Dal suo arrivo sono passati quasi sei mesi, il legame con l’ambiente è cresciuto. Alla Lazio chiede di confermare attaccamento e ferocia: «Servono intensità e voglia, anche in un’amichevole». E’ tornato sul suo cambiamento, non più il Gattuso Ringhio, ma il Gattuso più assennato: «Il calcio è cambiato, le dinamiche che ho vissuto io da calciatore oggi non vanno più bene e devi sempre trovare la chiave giusta per entrare nella testa dei calciatori». Le assenze, nazionali più infortunati, lo hanno spinto a schierare la Lazio col 4-2-3-1: «I principi non cambiano, anche se ogni giocatore ha le sue caratteristiche. I moduli contano poco, sono la mentalità e la voglia di faticare a fare la differenza». Gli stop di Frattesi e Marusic, dopo Zaccagni, Sutalo e Tavares, preoccupano, ma non diventeranno un alibi: «Anche gli altri hanno infortunati, non dobbiamo piangerci addosso». Rino un sospiro di sollievo ieri l’ha tirato: «Perché non si è fatto male nessuno (risata, ndr)». L’amichevole è servita per dare minutaggio a chi ha giocato poco: «Siamo molto soddisfatti. Rovella e Cataldi avevano bisogno di minutaggio, anche Doekhi e Gudmundsson». Ha schierato Rovella con Cataldi, lo vede anche con Belahyane: «Secondo me si può fare. Nicolò è dinamico, ha bisogno di condizione. Si è allenato bene, si è dato da fare». Cancellieri ha firmato uno dei tre gol, è il salto che deve compiere: «Deve fare uno switch, ci ho parlato, ha età e potenziale. Deve migliorare sotto porta». Con Frattesi da giorni è in atto un siparietto. Si adorano, ma scornano tatticamente. Rino lo vorrebbe più invasore, Davide vuole entrare di più nel gioco e nel palleggio: «Con Frattesi parlo e mi scontro molto, può diventare uno dei migliori invasori del mondo. Io, ogni volta che rubavo palla, sapevo che intorno avevo giocatori che erano più bravi di me a giocarla. Contavo i gol. Lui è fondamentale, ma la differenza la stiamo facendo sull’attacco alla linea. Arriva a fari spenti, non è un caso che sta segnando così tanto. Ci scanniamo, ma ci vogliamo bene».