La Lazio in ansia per i suoi big: Frattesi spera, visite pure per Zaccagni e Tavares

Bocca chiusa. Il pollice all’insù, l’unico segnale concesso. Frattesi è stato spettatore dell’amichevole di ieri mattina a Formello. Era accanto alla panchina di Gattuso, sorrideva, rassicurava tutti. Ma solo gli esami in programma domani chiariranno una volta per tutte le sue condizioni. Siamo sempre nel campo delle ipotesi, delle sensazioni. Il dubbio è edema da trauma o lesione da stiramento? Lo chiariranno i controlli strumentali. Dalla Nazionale è rientrato con un problema alla zona alta dei flessori, guaio che ha costretto Mancini a rinunciarci. Frattesi contro la Francia aveva subito una ginocchiata dietro la coscia sinistra. Va capita la natura del risentimento muscolare. A Formello ieri si minimizzava, c’era ottimismo. Si crede alla prima ipotesi, l’edema da trauma. In questo caso la disponibilità per il Lecce sarebbe assicurata, ma toccherebbe a Gattuso la decisione finale: farlo giocare o preservarlo? Bel dilemma. In caso di stiramento stop tra i 10 e i 15 giorni in base all’eventuale lesione.

Lazio, il punto sull'infermeria Rino aspetta notizie per Frattesi, per Zaccagni, per Tavares. Anche loro saranno sottoposti a controlli domani. Per Sutalo e Marusic si attenderà qualche giorno in più. Zaccagni aveva subito un trauma nel match col Cagliari, ma c’era il sospetto che poco prima si fosse stirato allungandosi. La previsione, ad oggi, è il rientro a Torino, probabilmente in panchina. Tavares si è curato in Portogallo dopo lo stiramento del Maradona. Un mese di stop, questa la prognosi. Da confermare. Sutalo è il caso più allarmante, rischia uno stop di due mesi o più. Dal Maradona è uscito con le stampelle. Come minimo si è ipotizzata una lesione di secondo grado, c’è il dubbio che si tratti di uno strappo. Effettuerà nuovi esami quando l’edema sarà meno esteso. Marusic si è fermato in nazionale, per la seconda volta dopo la ricaduta di ottobre (ad agosto si era stirato a Bologna). Dal Montenegro la previsione è due settimane di stop, da confermare. Oggi rientrerà a Roma, in settimana i controlli. La Lazio non ha ancora fornito indicazioni ufficiali, aspetta di avere un quadro chiaro delle singole situazioni per pubblicare il bollettino medico.