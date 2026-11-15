Pancaro racconta la “sua” Lazio e svela: “Oggi Gattuso ha cambiato la squadra. Lo sento spesso…”

Il Lazio Club Nepi Tommaso Maestrelli 1967 celebra Giuseppe Pancaro, ex difensore biancoceleste, con il conferimento del Premio Sport del Lazio Club Nepi T. Maestrelli. La cerimonia si è svolta nella Sala Consiliare del Comune di Nepi, in un appuntamento dedicato a uno dei protagonisti della storia recente della Lazio con la presenza, ormai costante, di Massimo Maestrelli, figlio del mai dimenticato allenatore del primo scudetto. Pancaro, che con la maglia biancoceleste ha conquistato, tra gli altri trofei, lo storico scudetto del 2000, è tornato a parlare della sua esperienza nella Capitale, ripercorrendo i momenti più significativi della carriera e il legame con il mondo laziale. “Per me è un onore essere qui a Nepi oggi con voi. È un grande onore ricevere un premio dal Lazio Club Nepi intitolato a Tommaso Mestrelli, perché sappiamo chi è stato e chi è ancora oggi Tommaso Mestrelli per la Lazio e per i laziali. Io mi vanto di avere con la famiglia Mestrelli una amicizia ormai che va anche oltre l'amicizia, è quasi una cosa familiare con Massimo. E quindi veramente grazie, lo ricevo veramente con un grande piacere con grande onore".