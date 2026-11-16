Il Profeta della Lazio è Taylor, Hernanes stregato: “Vede la giocata nel futuro”

Giocare alla Taylor è un po’ giocare alla Hernanes. Il Profeta che fu ha incoronato il divinatore di oggi: «Nella Lazio c’è un altro Profeta, questo ragazzo è in grado di vedere il futuro e di non essere ingolosito dal presente», l’investitura dell’ex campione brasiliano, oggi imprenditore enogastronomico e vitivinicolo, in più commentatore e analista tattico. Il Profeta Hernanes è arrivato alla definizione di Taylor riguardando le giocate firmate al Maradona, analizzandole attraverso il suo profilo Instagram (profeta.hernanes). Una in particolare, quando a inizio partita ha illuminato un corridoio invisibile per Frattesi. Taylor attaccava sul lato sinistro. Frattesi arrivava da dietro. Ma era Pinamonti più avanzato e stava dettando il passaggio in area. In prossimità c’erano Rahmani e Rafa Marin. Taylor ha intuito che tra i due difensori del Napoli si sarebbe aperto un varco, uno di quelli amati da Frattesi. E lì che ha spedito il pallone. Hernanes, analizzando la giocata, è arrivato alla conclusione che Taylor è il nuovo Profeta: «C’era spazio per l’imbucata, ma Taylor prevede il movimento del difensore in copertura... Taylor ha visto il futuro e ha messo la palla nello spazio che non esisteva nel presente, ma nel futuro». L’azione si era conclusa col pallone sui piedi di Frattesi e il tiro calibrato male. «Meraviglioso», con questa esclamazione Hernanes ha chiuso l’analisi del passaggio di Taylor.

L’evoluzione di Taylor E’ un po’ la sintesi che Rino ha fatto quando ha detto «Taylor vede cose che noi umani...». E’ il Taylor che anticipa la giocata, che vede prima lo spazio che non c’è. E’ il Taylor che Gattuso ha reso totale. Mezzala d’assalto e da costruzione, alto e basso. Più dentro la partita, sempre in movimento, box to box. Il Taylor totale è nei numeri. Ha giocato tutte e 11 le partite dal via. Col Napoli, all’undicesima, ha chiuso secondo per chilometri percorsi dietro Isaksen, oltre gli 11. In generale ha vinto 11 contrasti come Belahyane e Floriani, loro il record di squadra. Solo Belahyane conta più recuperi (48) nella parte centrale del campo (23 per l’olandese). Questo il Taylor da mediano. Ora il Taylor visionario: ha fatto registrare il maggior numero di passaggi effettuati nella metà campo avversaria (385, 330 andati a buon fine, meno solo dei 332 di Belahyane). Suo il primato di verticalizzazioni (164). E’ Taylor la chiave della catena di sinistra, ormai smontata a causa degli stop di Tavares e Zaccagni: «Fa funzionare bene la catena. Si abbassa e ci fa giocare bene. Gli ho fatto i complimenti perché prima non pressava così, ora lo fa con veemenza. Per noi è importantissimo. Io vedo quello che fa e dà alla squadra. Anche coi suoi tagli ci dà grandi soluzioni. A volte dobbiamo decidere se tenere lui o Nuno centralmente, dobbiamo giocare bene di catena. Sta facendo molto bene», una delle lodi di Gattuso.