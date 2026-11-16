Mandas da record: è il portiere con la percentuale di parate più alta in Serie A
Si è ripreso tutto, il posto e la luce dei riflettori. La Lazio ringrazia Mandas per le prestazioni e il Bournemouth per il mancato riscatto del suo cartellino a circa 18 milioni di euro. Christos sempre più numero uno, lo dicono anche i dati di questa Serie A: tra i portieri che hanno giocato tutte le prime 11 giornate di campionato, è quello con la percentuale di parate più alta (80,9%). Un muro tra i pali di Gattuso, due degli interventi migliori sono arrivati proprio a Napoli nella partita che ha preceduto la sosta. Il greco la sta vivendo in nazionale, tentando il sorpasso su Tzolakis dell’Hull City, finora scelto come titolare dal ct Jovanovic. Stasera, ore 20.45, è in programma la sfida di Nations League contro la Serbia. L’ultima presenza di Mandas con la Grecia risale al 4 giugno (10 minuti nell’amichevole contro la Svezia).
Mandas, il riscatto
Un riconoscimento che, prima o poi, il classe 2001 spera di raccogliere grazie al rendimento con la maglia del club. Con Mandas nulla può essere dato per scontato. «Sono orgoglioso della squadra perché scendiamo sempre in campo con l’intenzione di proporre il nostro calcio», ha spiegato dopo il big match al Maradona. Parla da leader, con un ruolo in rosa - da protagonista - che desiderava da tempo. L’ha trovato con un anno di ritardo: 12 mesi fa, con il ritorno a Roma di Sarri, aveva perso la maglia da titolare che aveva conquistato con Baroni in panchina. Solamente una gara concessa dall’ex tecnico (in Coppa Italia con il Milan) e di conseguenza il desiderio di cessione da parte sua. Venne accontentato con il via libera per il prestito al Bournemouth.
I precedenti
Mandas, per tentare l’esperienza in Premier League, era stato costretto a rinunciare a 4 mensilità. Aveva dovuto accettare la richiesta economica di Lotito, una delle “classiche” mosse del presidente biancoceleste al momento delle partenze. Ecco perché oggi il suo contratto fino al 2029 (rinnovato nel 2025) permette alla Lazio di sentirsi sicura per altri 2 anni e mezzo senza però, al momento, avere la possibilità di prolungare l’accordo oltre l’attuale scadenza. Nuove intese non sono nelle intenzioni di Mandas. Le eventuali chance, ora limitate, non passano soltanto per un adeguamento-premio (nelle probabili intenzioni della società), ma fanno anche i conti con gli attriti e i precedenti dell’ultima stagione. E’ stato Gattuso a convincerlo a tornare e a restare. Ha puntato su di lui anche quando c’era Provedel, poi andato all’Inter.
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