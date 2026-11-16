Infermeria Lazio, da Zaccagni a Frattesi: condizioni e tempi di recupero dei big infortunati
All'orizzonte c'è la sfida con il Lecce ma in casa Lazio tutte le attenzioni sono rivolte ai big attualmente infortunati: da Mattia Zaccagni a Nuno Tavares, fino ad arrivare a Davide Frattesi, costretto a lasciare il ritiro della Nazionale per un affaticamento muscolare accusato a San Siro contro la Francia di Zinedine Zidane. Novità importanti sull'evoluzione dei rispettivi percorsi riabilitativi.
Infortunio Zaccagni, il report medico ufficiale della Lazio
Qui di seguito il report medico ufficiale della Lazio, che ha aggiornato tifosi e addetti ai lavori su condizioni e tempi di recupero dei calciatori in infermeria: "Mattia Zaccagni ha effettuato la risonanza magnetica, che ha confermato un ulteriore miglioramento dell’edema post traumatico al quadricipite della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutata l’evoluzione della sintomatologia dolorosa per un possibile reinserimento in gruppo.
Nuno Tavares - si legge - è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un miglioramento della lesione riportata durante la sfida contro il Napoli. Il giocatore prosegue il protocollo fisioterapico come da programma.
Davide Frattesi, tornato anzitempo dagli impegni con la Nazionale Italiana, è stato sottoposto a risonanza magnetica, che ha confermato un affaticamento muscolare senza lesioni. Il giocatore verrà monitorato nei prossimi giorni".
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