Infortunio Zaccagni, il report medico ufficiale della Lazio

Qui di seguito il report medico ufficiale della Lazio, che ha aggiornato tifosi e addetti ai lavori su condizioni e tempi di recupero dei calciatori in infermeria: "Mattia Zaccagni ha effettuato la risonanza magnetica, che ha confermato un ulteriore miglioramento dell’edema post traumatico al quadricipite della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutata l’evoluzione della sintomatologia dolorosa per un possibile reinserimento in gruppo.