Spiragli di sole dopo nubi nere o nerissime. Gattuso può avere Frattesi col Lecce, come e quanto è da vedere. Le sensazioni ottimistiche sono state confermate dagli esami svolti ieri: nessuna lesione, solo un affaticamento. Volendo è convocabile per sabato. Sta a Rino decidere se preservarlo. Dipenderà dal campo, da quanto si allenerà, dalle risposte che si avranno. Si procederà senza correre rischi. In Nazionale era stato riscontrato un edema, il che aveva fatto temere una lesione. Nel bollettino pubblicato dalla Lazio è scritto che la risonanza magnetica ha «confermato un affaticamento muscolare senza lesioni. Il giocatore verrà monitorato nei prossimi giorni». La Lazio ripartirà oggi, saranno più chiari i piani di Gattuso e dello staff medico. Frattesi potrebbe rimanere a riposo per 48 ore, giovedì e venerdì basterebbero per averlo col Lecce? Difficile dirlo. In questi casi vanno messi sulla bilanci pro e contro. Sembrano pesare di più i contro.

Nuno Tavares, Sutalo e Zaccagni: le condizioni I controlli li ha svolti anche Zaccagni «che ha confermato un ulteriore miglioramento dell’edema post traumatico al quadricipite della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutata l’evoluzione della sintomatologia dolorosa per un possibile reinserimento in gruppo». Più Torino che Lecce per il capitano. Ma sta meglio, l’edema è in riassorbimento. Novità su Nuno Tavares, la risonanza «ha evidenziato un miglioramento della lesione riportata durante la sfida contro il Napoli. Il giocatore prosegue il protocollo fisioterapico come da programma». Si era ipotizzato uno stop di un mese, dunque derby sul filo. Se la guarigione procederà così come sta avvenendo c’è qualche speranza di recuperarlo prima. I prossimi controlli sono previsti per Sutalo e Marusic. Per il croato si temeva uno stop di almeno due mesi, se non di più. Gattuso è convinto di recuperarlo prima, lo ha spiegato dopo l’amichevole di sabato. Solo gli accertamenti chiariranno l’entità della lesione accusata a Napoli. La previsione era un secondo grado, dal Maradona era uscito con le stampelle. Sembra più ipotizzabile il ritorno a gennaio, in questo caso salterebbe la finale di Supercoppa. Marusic si è fermato in nazionale, è rientrato domenica. Ha sentito dolore nella stessa zona in cui aveva lamentato fastidi ad ottobre, non c’entrava la lesione di fine agosto. Si tratta di vecchie cicatrici che tornano a dare fastidio.