Un tempo per ricominciare e il lavoro quotidiano per tornare davvero protagonista. Albert Gudmundsson è finalmente tornato dopo il lungo stop causato dall'infortunio rimediato in nazionale. Il suo impiego nell'amichevole disputata durante la sosta contro i maltesi del Mgarr United rappresenta il primo passo importante, non ancora il traguardo. Il programma ora prevede il recupero totale grazie agli allenamenti con il gruppo. Gud ha ritrovato il campo , adesso cerca lo stato di forma smarrito e la continuità nelle gare ufficiali, finora resa impossibile dal problema fisico rimediato nella precedente pausa. Gattuso lo ha atteso nell'ultimo ciclo di partite disputate, tutte saltate per colpa della frattura alla spalla sinistra.

Una risorsa in più, inizialmente da sganciare dalla panchina. Gudmundsson è ripartito con un doppio obiettivo in testa: incidere in maglia biancoceleste e convincere la Lazio del riscatto a fine stagione. La società rifletterà più avanti sulla sua posizione in rosa e sul suo futuro, ci vogliono 12 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo dalla Fiorentina. Un investimento importante che sarà determinato dalle sue prestazioni da qui a maggio 2027. Il campionato di Gudmundsson , infatti, deve ancora "cominciare". È rimasto in sospeso quasi subito, al netto del gol vittoria contro l'Udinese. Colpo di testa all'incrocio per completare la rimonta in trasferta. Decisivo all'esordio, poi si è messa di mezzo la sfortuna con la brutta caduta in Nations League contro l'Estonia.

Le aspettative e il ritorno in campo

Appena 39 minuti giocati, la lunga assenza lo ha costretto a osservare dalla tribuna la straordinaria partenza della Lazio. Mentre i compagni conquistavano vittorie e il primo posto in classifica, il classe 1997 ha dovuto concentrarsi esclusivamente sul suo recupero. Il tempo disputato in amichevole è servito soprattutto per verificare le risposte del fisico dopo le settimane di lavoro individuale. Non ha rischiato troppo nei contrasti. Gattuso sa bene quanto possa essere prezioso un giocatore con le sue caratteristiche. Non è soltanto un'alternativa offensiva, ma un elemento capace di interpretare più posizioni e modificare l'assetto della Lazio anche a partita in corso.

Gudmundsson, il ruolo e le aspettative

Può agire alle spalle del centravanti, muoversi come mezzala iper-offensiva, partire dalla fascia sinistra oppure essere utilizzato come falso nove. Le diverse versioni a seconda delle esigenze. Oggi non può essere ancora in condizione, presto ricomincerà a far parte delle rotazioni. Il suo ritorno è un valore aggiunto per una Lazio che ha già dimostrato di possedere numerose soluzioni offensive. Gattuso ha trovato equilibri e alternative anche senza di lui, ora però deve fare i conti con l'assenza di Zaccagni, il forfait del capitano ha spinto il tecnico a spostare Noslin sulla corsia mancina liberando a Pinamonti il posto al centro del tridente. Gudmundsson offre caratteristiche differenti, utili soprattutto contro avversari chiusi, quando servono fantasia e capacità di creare superiorità negli spazi stretti. Il minutaggio nelle gambe è ancora ridotto, non potrebbe essere altrimenti. La certezza è la convocazione per sabato, confermata anche dalla seduta svolta ieri mattina con i compagni. Il Lecce è il primo appuntamento per dare una scossa alla sua stagione e spingere il club a riscattarlo a fine anno.