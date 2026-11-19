Vite dopo vite capita che un giorno diventi uomo, uomo-gol, uomo-record. Tijjani Noslin da rider è diventato scorer in cinque anni, dal 2021 ad oggi. Ci è riuscito cambiando spesso destini. Fallendo, riuscendo. C’è sempre un momento perfetto che ti cambia la vita. Oggi Noslin è uno dei giocatori più decisivi della Serie A, non solo della Lazio. E’ secondo solo a Rabiot per gol e assist. Quattro reti e quattro passaggi al bacio per l’olandese. Cinque gol e 4 assist per il francese del Milan. Solo nel 2023-24 Noslin è stato coinvolto in più gol in una stagione di A (nove, 5 gol e quattro assist, con l'Hellas Verona in 17 gare). I quattro gol li ha segnati in 10 partite di campionato, tanti quanti quelli realizzati in 29 presenze nell’intera Serie A 2025-26. Solo una volta ha segnato di più (cinque reti nel 2023-24). Nelle ultime tre partite ha partecipato ad almeno un gol: doppietta col Sassuolo, assist col Cagliari e assist col Napoli. L’ultimo giocatore della Lazio ad aver partecipato ad almeno una rete per quattro gare di fila in un campionato intero è stato Immobile (quattro tra maggio e giugno 2023).