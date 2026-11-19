Gattuso si arrovella nel dubbio: Frattesi sì o no? Si allena, ma il ko in Nazionale e la risonanza di lunedì (affaticamento) frullano nella testa di Rino. Ha ancora oggi e domani per decidere. Correre rischi alla vigilia di un mese clou, dal Lecce alla Supercoppa passando per il derby, è un azzardo. È stato lui ad ammettere di averne già presi nella settimana delle tre partite di fila e a Napoli. Tavares ne è l’esempio. Il rischio ha portato allo stiramento. Già domani dovranno giocare Diogo Leite (per Sutalo) e Pedraza (per Nuno), perdere Frattesi sarebbe una sventura ancora più pesante. La catena di sinistra è stata smontata dopo i ko di Nuno e Zaccagni. Almeno va salvaguardata la catena di destra.

Le mosse di Gattuso in vista del Lecce

Gattuso tiene pronto Dele-Bashiru accanto a Belahyane e Taylor. Sia Dele che Belahyane sono rientrati ieri pomeriggio dalla nazionale, così come Isaksen e Provstgaard. Solo oggi Rino parlerà con tutti loro e lo staff li valuterà. Nella pausa ha avuto solo Taylor a disposizione del trio titolare di centrocampo (Frattesi è arrivato in corsa), l’olandese aveva saltato l’amichevole per una botta. Gli infortuni e la sosta incidono negativamente, sono prevedibili cambi forzati e non. Rino deve lanciare Diogo Leite e Pedraza, sostituti di Sutalo e Nuno. Va valutato Provstgaard, sempre in campo tra Lazio e nazionale. Cambiare anche lui significherebbe stravolgere quasi tutta la difesa. Solo Floriani sarebbe confermato. In avanti scelte obbligate: Isaksen, Pinamonti e Noslin. Cancellieri opzione in corsa. Gudmundsson il rientro in più, ma ha poco minutaggio. Rovella e Cataldi altre soluzioni per le staffette nel secondo tempo. Rino ha aperto all’ultilizzo di Nicolò da vice Taylor, per ora un’ipotesi in caso d’emergenza. Le prossime 48 ore chiariranno gli scenari per il Lecce. Gattuso non può pensare solo a sabato, deve iniziare a pensare a lungo raggio per non compromettere derby e Supercoppa. Due finali, non una.