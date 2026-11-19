Dele-Bashiru pazzo di Gattuso: "Ho avuto diversi allenatori alla Lazio, ma Rino..."
"Con Gattuso siamo molto più uniti. Questo contribuisce a creare un bel clima all'interno del gruppo". Così Fisayo Dele-Bashiru attraverso i canali ufficiali della Lazio. Il centrocampista nigeriano è proiettato verso il match all'Olimpico contro il Lecce, in programma sabato 21 novembre, con calcio d'inizio alle 15, valido per la dodicesima giornata di Serie A: "Nel fine settimana ci aspetta una partita importante, non vediamo l'ora di giocarla. Quest'anno abbiamo iniziato molto bene".
Gattuso: "Tutti vogliamo bene a Gattuso, c'è più leggerezza rispetto alla scorsa stagione"
Tutti pazzi per Gattuso: "Da quando sono alla Lazio ho avuto diversi allenatori. Un aspetto importante è il grande coinvolgimento di Gattuso nel lavoro con il gruppo e con ogni giocatore. Ha un ottimo rapporto con tutti i componenti della squadra. Sa cosa significa essere in campo ai massimi livelli, è un allenatore di altissimo livello, tutti i ragazzi gli vogliono bene e dobbiamo continuare a ottenere risultati per lui. Ha portato nuova energia nello spogliatoio e credo che questo si veda nei rapporti tra i compagni, nel nostro rapporto con l'allenatore e anche in quello con i tifosi. L'atmosfera è molto buona, c'è più leggerezza rispetto alla scorsa stagione, quest'anno siamo molto più uniti e questo contribuice a creare un bel clima all'interno del gruppo. Se riusciremo a continuare su questa strada, sarà perfetto".
Lazio, Dele-Bashiru: "Concorrenza interna importante per arrivare lontano"
Gli obiettivi stagionali e la competizione interna: "In questo momento c'è molta concorrenza. È importante perché, per arrivare lontano in campionato, non bisogna poter contare soltanto sugli undici titolari. Il mio obiettivo è giocare il maggior numero possibile di partite e aiutare la squadra il più possibile, con gol e assist. Speriamo di riuscire a proseguire su questa buona strada".
Dele-Bashiru: "Felice di essere tornato a Roma"
Dele-Bashiuru ha inoltre spiegato: "Sto bene, sono felice di essere tornato a Roma. Essere convocato in nazionale è sempre un momento speciale, soprattutto in occasione delle qualificazioni alla Coppa d'Africa. Sono una persona tranquilla, non mi faccio influenzare da ciò che succede all'esterno. Mi comporto in campo come nella vita di tutti i giorni, sono calmo e rilassato, ma aggressivo quando serve".
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