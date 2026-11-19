"Con Gattuso siamo molto più uniti. Questo contribuisce a creare un bel clima all'interno del gruppo". Così Fisayo Dele-Bashiru attraverso i canali ufficiali della Lazio. Il centrocampista nigeriano è proiettato verso il match all'Olimpico contro il Lecce, in programma sabato 21 novembre, con calcio d'inizio alle 15, valido per la dodicesima giornata di Serie A: "Nel fine settimana ci aspetta una partita importante, non vediamo l'ora di giocarla. Quest'anno abbiamo iniziato molto bene".

Gattuso: "Tutti vogliamo bene a Gattuso, c'è più leggerezza rispetto alla scorsa stagione" Tutti pazzi per Gattuso: "Da quando sono alla Lazio ho avuto diversi allenatori. Un aspetto importante è il grande coinvolgimento di Gattuso nel lavoro con il gruppo e con ogni giocatore. Ha un ottimo rapporto con tutti i componenti della squadra. Sa cosa significa essere in campo ai massimi livelli, è un allenatore di altissimo livello, tutti i ragazzi gli vogliono bene e dobbiamo continuare a ottenere risultati per lui. Ha portato nuova energia nello spogliatoio e credo che questo si veda nei rapporti tra i compagni, nel nostro rapporto con l'allenatore e anche in quello con i tifosi. L'atmosfera è molto buona, c'è più leggerezza rispetto alla scorsa stagione, quest'anno siamo molto più uniti e questo contribuice a creare un bel clima all'interno del gruppo. Se riusciremo a continuare su questa strada, sarà perfetto".