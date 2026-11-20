La solitudine dei numeri nove nella Lazio è un po’ come la solitudine dei numeri uno. Colpa di Immobile e del dopo Ciro, del bomber senza precedenti e senza paragoni. Tutti, da Castellanos a Dia passando per Noslin, sono rimasti succubi dell’ex ultrabomber biancoceleste. Andrea Pinamonti, per di più, il peso della storia e delle aspettative se l’è messo da solo sulle spalle dicendo «Ciro è il mio modello, è una leggenda del calcio italiano, vorrei chiedergli come ha gestito la pressione che c’è in questa piazza per tanti anni visto che voglio fare il suo stesso tipo di percorso». Diciamocelo, ci vuole coraggio a parlare così. Un coraggio che non ha limiti. Pinamonti non si è mai negato responsabilità. Anzi, ha lottato per farsi prendere dalla Lazio proprio per non rassegnarsi alla limitatezza. A Sassuolo era in scadenza nel 2027, sentiva di aver chiuso quell’esperienza. Non voleva restare nella penombra, voleva provare a compiere il salto mancato dopo l’Inter.

La Lazio del dopo Immobile L’arrivo alla Lazio è avvenuto a fine mercato, dopo un’estate vissuta ai margini, aspettando la chiamata, senza svolgere una preparazione completa. Ne ha pagato le conseguenze. E’ arrivato senza esplosività e brillantezza, ottenerle è stato faticoso per via dell’inizio della stagione e di un paio di stop forzati. Nel frattempo è esploso Noslin. Pinamonti ha avuto occasioni in corsa, sfruttate con i gol al Monza e al Cagliari. Da titolare ha giocato a Udine e Napoli, rigiocherà domani contro il Lecce. Sarà la prima dal via all’Olimpico, avviene a fine novembre, questa è la fotografia dei suoi primi mesi laziali. Gli ingressi in corsa sono stati a cassetta, ha segnato gol che hanno spaccato l’equilibrio. Tutti s’aspettano risposte dal via. Le prime punte della Lazio sono diventate tutte punte interrogative dall’addio di Immobile in poi. Sono nati tridentini più che tridenti. Ai centravanti è sempre stato chiesto un lavoro di raccordo, meno Baroni, più Sarri, anche Gattuso.