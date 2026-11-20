I cronisti che seguivano il Leicester di Vardy e Mahrez chiamavano Ranieri “the Tinkerman”, l’aggiustatutto . Un soprannome che funziona anche per Gattuso, capace di ripensare la Lazio attraverso la regola del risparmio e una serie di intuizioni. A Formello non ha ragionato soltanto da manager, ma ha aiutato la squadra a liberarsi dei propri problemi, semplificando ciò che sembrava complicato. È arrivato e ha scelto una direzione: ha messo ordine, abbassato il rumore, tolto le paure. Ha capito che il limite non era circoscritto alla progressiva perdita di qualità rispetto agli anni di Immobile e Milinkovic, Luis Alberto e Felipe Anderson . Bisognava superare la barriera del pessimismo che impediva alla Lazio di esplorare altre strade, senza sentirsi costantemente sotto giudizio. Una distinzione sottile e decisiva.

Nel calcio si tende a intervenire aggiungendo una traccia, un movimento, un principio. Si crede che un gruppo in crisi abbia bisogno di qualcosa di nuovo. A volte, invece, la soluzione consiste nel rimettere in fila i pensieri, partendo dall’essenziale. Rino ha portato la geometria della semplicità. Si è dedicato soprattutto a questo, prima ancora di concentrarsi sugli schemi. Ha alleggerito le preoccupazioni, ricondotto le responsabilità individuali a compiti governabili e restituito a ciascuno l’autonomia di interpretare le situazioni. Ha costruito una Lazio diversa, recuperando anche chi era stato bocciato. È qui che va ricercato il senso del suo lavoro: semplificare non significa impoverire, ma comprendere ciò che una squadra è in grado di sostenere. Da questa regola ha preso forma il suo 4-3-3, sempre propositivo e verticale, senza compromessi. Un sistema tattico deve essere un aiuto: se pretende dai giocatori risposte che non possiedono, diventa un boomerang e smette di proteggerli. Il calciatore si preoccupa della decisione prima ancora di prenderla. Così si perdono spontaneità e velocità. Gattuso è intervenuto proprio sul rapporto tra pensiero e gesto, dando la priorità a tre fattori: libertà, istinto e partecipazione. I ventinove punti in undici giornate, il primo posto e l’aumento stimato di cento milioni del valore della rosa raccontano la portata del cambiamento, ma non ne spiegano la natura.