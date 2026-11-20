Dopo la sosta nazionali di novembre riparte la Serie A e la Lazio è ancora prima con 29 punti e zero sconfitte all'attivo. I biancocelesti affronteranno il Lecce all'Olimpico nella dodicesima giornata del massimo campionato italiano e Gennaro Gattuso , alla vigilia, ha intervenuto in conferenza stampa .

La conferenza di Gattuso alla vigilia di Lazio-Lecce

L'allenatore ha esordito così: "Frattesi ha fatto tutto con il gruppo, sta bene e a livello strumentale non ha nulla. Se oggi arriva con il raffreddore o altro, vediamo. I danesi sono arrivati il giorno dopo la partita e hanno fatto un lavoro in palestra, come Dele e Belahyane. Ieri abbiamo lavorato a bassa intensità sui calci piazzati e tutti i giocatori hanno lavorato con noi".