Gattuso ironico sul cancello chiuso: "Ho fatto il giro...". Poi parla di Frattesi e di una battuta prima del Napoli
Dopo la sosta nazionali di novembre riparte la Serie A e la Lazio è ancora prima con 29 punti e zero sconfitte all'attivo. I biancocelesti affronteranno il Lecce all'Olimpico nella dodicesima giornata del massimo campionato italiano e Gennaro Gattuso, alla vigilia, ha intervenuto in conferenza stampa.
La conferenza di Gattuso alla vigilia di Lazio-Lecce
L'allenatore ha esordito così: "Frattesi ha fatto tutto con il gruppo, sta bene e a livello strumentale non ha nulla. Se oggi arriva con il raffreddore o altro, vediamo. I danesi sono arrivati il giorno dopo la partita e hanno fatto un lavoro in palestra, come Dele e Belahyane. Ieri abbiamo lavorato a bassa intensità sui calci piazzati e tutti i giocatori hanno lavorato con noi".
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