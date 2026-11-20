Lazio, comunicato ufficiale dei tifosi sulla scelta per la Supercoppa contro l'Inter
ROMA - In attesa dei prossimi impegni di campionato contro Lecce (domani in casa) e Torino (sabato 28 in trasferta), i tifosi della Lazio si mobilitano per la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, in programma martedì 22 dicembre allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. I prezzi dei biglietti destinati ai tifosi biancocelesti oscillano tra i 40 e i 250 euro, con quelli del primo anello blu, scelto oggi dagli ultras più accesi della Curva Nord laziale, che hanno un prezzo di 90 euro.
Il comunicato degli ultras laziali
Questo il comunicato dei tifosi biancocelesti: "In occasione della finale di Supercoppa italiana Inter-Lazio che si terrà il 22 dicembre a Milano, il cuore della tifoseria bianco celeste occuperà il primo anello blu. Vogliamo vivere e far rivivere a tutti un esodo di massa stile anni '90, attaccati al campo e vicini a questa squadra che se lo merita. Siamo coscienti che il costo del biglietto non è il più popolare, ma in un'annata in cui non ci sono trasferte europee e ci siamo tutti sacrificati non facendo l'abbonamento, crediamo che la differenza del costo del biglietto sia più che accettabile per provare ad essere più vicini e calorosi possibile, in un San Siro dimora dell'avversario più difficile da affrontare. Avanti Lazio. Avanti laziali".
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