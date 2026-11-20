Il comunicato degli ultras laziali

Questo il comunicato dei tifosi biancocelesti: "In occasione della finale di Supercoppa italiana Inter-Lazio che si terrà il 22 dicembre a Milano, il cuore della tifoseria bianco celeste occuperà il primo anello blu. Vogliamo vivere e far rivivere a tutti un esodo di massa stile anni '90, attaccati al campo e vicini a questa squadra che se lo merita. Siamo coscienti che il costo del biglietto non è il più popolare, ma in un'annata in cui non ci sono trasferte europee e ci siamo tutti sacrificati non facendo l'abbonamento, crediamo che la differenza del costo del biglietto sia più che accettabile per provare ad essere più vicini e calorosi possibile, in un San Siro dimora dell'avversario più difficile da affrontare. Avanti Lazio. Avanti laziali".