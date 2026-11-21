È stata una pausa irta di trappole e di rischi a partire dal caso Frattesi . Congedato dalla Nazionale per l’allarme infortunio, rilanciato dalla Lazio oggi contro il Lecce. Tutto questo nel giro di pochi giorni. Con Rino si è sempre allenato, anche ieri nella rifinitura, da qui il via libera. Giocherà oggi. «Non devo riflettere su niente. Frattesi ha fatto tutto col gruppo in settimana, a livello strumentale non ha nulla», le parole di Gattuso. In Nazionale era emerso un piccolo edema, la Lazio dopo i controlli ha certificato un «affaticamento». Gattuso spera che fili tutto liscio, non rinuncia a nessuno e vive ogni partita come fosse una finale.

Frattesi, l'arma in più per Gattuso

Frattesi, l’invasore, al Lecce ha segnato due gol con l’Inter. Solo contro l’Udinese (sei gol) ha preso parte a più reti in Serie A che contro il Lecce (tre, frutto di due reti e un assist). Ha sempre vinto, otto partite su otto. Con Rino nelle ultime settimane è nato uno sketch. Lui lo vuole sempre più invasore, Davide vorrebbe partecipare di più al gioco: «Io mi scontro molto con Frattesi - ha raccontato Gattuso di recente - penso possa diventare uno dei più grandi invasori e gli rompo le scatole quando si abbassa per venire a legare. Non c’è bisogno, c’è Taylor. Penso che Davide debba capire che il suo punto di forza è l’incursione. Gli ho fatto il mio esempio. Ogni palla che rubavo la contavo, per me erano tutte palle-gol visti i campioni con cui giocavo, si tratta di umiltà. Voglio vedere quattro o cinque volte lo scatto che ha fatto a Napoli per inserirsi perché ce l’ha nelle corde ».

Il ruolo di Frattesi

Gattuso lo vede seconda punta: « In certi casi lo è. Questo stile di gioco ti porta a pizzicare in avanti. La differenza la fanno gli attacchi di linea e anche il lavoro delle catene. Davide arriva a fari spenti e ha sbagliato già tre o quattro gol, al di là del rigore di Reggio Emilia. Ha sempre alcune occasioni limpide, ma quando gli parte la “scimmia” vuole fare altre cose. Ci scanniamo, ma ci vogliamo bene». Frattesi punta a completarsi: «Se sto diventando un centrocampista a 360°? Ho qualche discussione con Gattuso, vuole che miglioro le cose che so fare meno ma anche che esalti le mie doti mentre io voglio solo migliorare quello che non ho. Ma sono contento di avere fiducia da parte di Gattuso e di Mancini».