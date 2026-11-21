Lazio ancora capolista. La vittoria contro il Lecce tiene la squadra di Gattuso al primo posto in classifica da sola a quota 32. Un’altra settimana davanti a prescindere dal risultato dell’Inter. “ Non siamo partiti benissimo, eravamo un po' appannati, poi però la squadra ha fatto bene. Il Lecce è un avversario scomodo, ti gioca addosso e non è stato semplice. Sono orgoglioso della mentalità e della voglia dimostrate dai ragazzi. Ieri avevo detto di non essere preoccupato perché li vedo lavorare durante la settimana. Oggi hanno giocato Leite, Doekhi e Pedraza, che non avevano mai giocato insieme, ma ero tranquillo perché vedo il loro atteggiamento quando scendono in campo. C'è un grande spirito e dobbiamo continuare così", ha spiegato Gattuso a Dazn.

Gattuso e la missione della Lazio: "Mi interessa la mentalità"

"A destra giochiamo in un modo e a sinistra in un altro. Taylor ci dà qualità, ma il merito è dei ragazzi, che stanno mettendo in campo una mentalità straordinaria e un grande senso di appartenenza. Bisogna dare merito a questa squadra, perché sta facendo qualcosa di incredibile. Rovella? Può darci maggiore verticalità e sicuramente ci darà una mano. Adesso possiamo anche giocare con il 4-2-3-1, poi vedremo. Anche Dele-Bashiru meriterebbe più spazio, ma abbiamo diversi giocatori a disposizione. Rovella è rimasto fuori per tantissimo tempo e ora ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Per noi è un giocatore importante. Cosa manca ancora? Gli errori ci possono stare, soprattutto quando si gioca a ritmi così elevati. A me interessa soprattutto la mentalità e, sinceramente, è una sorpresa vedere come stiamo riuscendo a tenere botta. Sono soddisfatto, anche se naturalmente si vuole sempre qualcosa in più. Con questa intensità qualche errore tecnico è inevitabile. Non siamo stati sempre precisi e possiamo migliorare soprattutto nella lettura delle partite".