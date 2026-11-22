La Lazio è la squadra più letteraria del nostro calcio. Nulla è banale nell’universo biancoceleste. Ancora oggi, dopo oltre mezzo secolo, si parla della formazione dei pistoleri, di quella banda di matti e fortissimi che in due anni passò dalla Serie B allo scudetto . Non stiamo qui a dilungarci su Chinaglia , Wilson , Re Cecconi e su quell’uomo straordinario che era Tommaso Maestrelli . È vero, la Lazio ha vinto anche col tripudio capitalistico di Cragnotti . Persino quando in ballo e sul campo c’erano tanti miliardi, riuscì a essere letterario il modo in cui quello scudetto venne vinto. All’ultima giornata, all’ultimo minuto, con squadra e tifoseria in attesa che da Perugia il romanista Mazzone facesse il miracolo di battere la Juventus . E incredibilmente nessuna delle due eguaglia il romanzo popolare che calciatori e allenatore stanno scrivendo in questa stagione.

Non stiamo qui a entrare nelle ragioni della protesta - ormai le conoscono tutti - ma è una storia straordinaria quella della Lazio che è in prima classifica proprio nell’anno in cui la tifoseria ha varato lo sciopero anti-Lotito . Lo stadio in casa è vuoto, o quasi. In trasferta il settore ospiti è gremito . Non c’è un precedente. È qualcosa che si avvicina ai cavalli scossi ossia quelli che al Palio di Siena restano senza fantino e talvolta succede che vincano. Non è proprio la stessa cosa perché qui il fantino c’è. E anche la sua storia è un soggetto da romanzo. Gennaro Gattuso il Calimero della panchina . Non gliene è andata bene una. Milan , Napoli (almeno lì una Coppa Italia l’ha vinta), Valencia , Marsiglia , Hajduk . E soprattutto la Nazionale . È arrivato alla Lazio da dimenticato . Dopo aver firmato la terza esclusione consecutiva dell’Italia dai Mondiali. Eliminato dalla modesta Bosnia . Lo ha chiamato il presidente innominabile. E lui ha firmato un contratto con una clausola che oggi fa sorridere: il rinnovo sarebbe stato automatico in caso di piazzamento tra le prime dodici .

Lazio, i numeri della capolista

La realtà è che dopo dodici giornate, la Lazio è prima in classifica. Da sola. Ne ha vinte dieci e ne ha pareggiate due. Contro Milan e Napoli e le stava vincendo entrambe. Ha la miglior difesa della Serie A (9 gol subiti). Ha scoperto che il centravanti ce l’aveva in casa: Noslin ha già segnato sei reti che è un record per la sua carriera, ne aveva segnati sei solo nella terza serie olandese, all’Hercules, nella stagione 19-20. Con la differenza che qui non siamo neanche a un terzo del campionato.

La Lazio gioca con la spensieratezza del cavallo rosso

La Lazio gioca con la spensieratezza del cavallo scosso. Corre, lotta e si diverte. Come se ciascuno stesse vivendo un sogno e nessuno ha intenzione di svegliarsi. Frattesi ha segnato di sinistro a pallonetto. Hanno travolto il Lecce senza gli infortunati Zaccagni, Tavares e Sutalo, altro grande acquisto. Come Frattesi. Come Taylor. Sarà pure innominabile ma qualcosa di buono l’ha fatto. All’estero della Lazio, fin qui, hanno scritto soprattutto per Mussolini e per lo sciopero del tifo. Di Gattuso si sono accorti per la sua risposta su Dele Bashiru che gioca a GTA alla PlayStation. Adesso, però, le cose sono cambiate: questa storia da romanzo sta diventando seria.