Una storia straordinaria
La Lazio è la squadra più letteraria del nostro calcio. Nulla è banale nell’universo biancoceleste. Ancora oggi, dopo oltre mezzo secolo, si parla della formazione dei pistoleri, di quella banda di matti e fortissimi che in due anni passò dalla Serie B allo scudetto. Non stiamo qui a dilungarci su Chinaglia, Wilson, Re Cecconi e su quell’uomo straordinario che era Tommaso Maestrelli. È vero, la Lazio ha vinto anche col tripudio capitalistico di Cragnotti. Persino quando in ballo e sul campo c’erano tanti miliardi, riuscì a essere letterario il modo in cui quello scudetto venne vinto. All’ultima giornata, all’ultimo minuto, con squadra e tifoseria in attesa che da Perugia il romanista Mazzone facesse il miracolo di battere la Juventus. E incredibilmente nessuna delle due eguaglia il romanzo popolare che calciatori e allenatore stanno scrivendo in questa stagione.
Gennaro Gattuso e quella clausola che oggi fa sorridere
Non stiamo qui a entrare nelle ragioni della protesta - ormai le conoscono tutti - ma è una storia straordinaria quella della Lazio che è in prima classifica proprio nell’anno in cui la tifoseria ha varato lo sciopero anti-Lotito. Lo stadio in casa è vuoto, o quasi. In trasferta il settore ospiti è gremito. Non c’è un precedente. È qualcosa che si avvicina ai cavalli scossi ossia quelli che al Palio di Siena restano senza fantino e talvolta succede che vincano. Non è proprio la stessa cosa perché qui il fantino c’è. E anche la sua storia è un soggetto da romanzo. Gennaro Gattuso il Calimero della panchina. Non gliene è andata bene una. Milan, Napoli (almeno lì una Coppa Italia l’ha vinta), Valencia, Marsiglia, Hajduk. E soprattutto la Nazionale. È arrivato alla Lazio da dimenticato. Dopo aver firmato la terza esclusione consecutiva dell’Italia dai Mondiali. Eliminato dalla modesta Bosnia. Lo ha chiamato il presidente innominabile. E lui ha firmato un contratto con una clausola che oggi fa sorridere: il rinnovo sarebbe stato automatico in caso di piazzamento tra le prime dodici.
Lazio, i numeri della capolista
La realtà è che dopo dodici giornate, la Lazio è prima in classifica. Da sola. Ne ha vinte dieci e ne ha pareggiate due. Contro Milan e Napoli e le stava vincendo entrambe. Ha la miglior difesa della Serie A (9 gol subiti). Ha scoperto che il centravanti ce l’aveva in casa: Noslin ha già segnato sei reti che è un record per la sua carriera, ne aveva segnati sei solo nella terza serie olandese, all’Hercules, nella stagione 19-20. Con la differenza che qui non siamo neanche a un terzo del campionato.
La Lazio gioca con la spensieratezza del cavallo rosso
La Lazio gioca con la spensieratezza del cavallo scosso. Corre, lotta e si diverte. Come se ciascuno stesse vivendo un sogno e nessuno ha intenzione di svegliarsi. Frattesi ha segnato di sinistro a pallonetto. Hanno travolto il Lecce senza gli infortunati Zaccagni, Tavares e Sutalo, altro grande acquisto. Come Frattesi. Come Taylor. Sarà pure innominabile ma qualcosa di buono l’ha fatto. All’estero della Lazio, fin qui, hanno scritto soprattutto per Mussolini e per lo sciopero del tifo. Di Gattuso si sono accorti per la sua risposta su Dele Bashiru che gioca a GTA alla PlayStation. Adesso, però, le cose sono cambiate: questa storia da romanzo sta diventando seria.
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