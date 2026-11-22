La Lazio vola, ma Gudmundsson ha da ridire: il messaggio social fa sorridere tutti
La Lazio ha battuto il Lecce 3-0 all'Olimpico nella dodicesima giornata di Serie A: continua a volare la formazione biancoceleste, ancora imbattuta in campionato e prima in classifica in solitari. Una vittoria che conferma l'ottimo momento della squadra di Gattuso, ma Gudmundsson avrebbe voluto un punteggio più largo. Nel finale della partita, l'attaccante islandese aveva saltato Falcone e spinto il pallone in rete per quello che sembrava il 4-0. La gioia è durata poco però: infatti il gol è stato annullato per posizione irregolare dell'ex Fiorentina. Gudmundsson però non ha mandato giù la decisione e ha scelto i social per dire la sua, con una buona dose di ironia.
Il "ritocco" su Instagram
Sul suo profilo Instagram, Gudmundsson ha ripubblicato il post della Lazio nelle sue storie con il risultato della partita e una correzione fatta a mano: al posto del "3" della Lazio ha messo un "4", conteggiando anche la rete che gli era stata tolta, trasformando il 3-0 ufficiale in un 4-0 tutto suo.
L'islandese arrivava da un lungo stop per un infortunio alla spalla che lo aveva costretto ai box dallo scorso settembre. Contro il Lecce è tornato in campo per la prima volta: Gattuso lo ha fatto entrare all'88' al posto di Pinamonti, e il gol avrebbe contribuito a ridare fiducia a Gudmundsson, che comunque ha preso il tutto con ironia.
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