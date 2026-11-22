La Lazio ha battuto il Lecce 3-0 all'Olimpico nella dodicesima giornata di Serie A: continua a volare la formazione biancoceleste, ancora imbattuta in campionato e prima in classifica in solitari. Una vittoria che conferma l'ottimo momento della squadra di Gattuso, ma Gudmundsson avrebbe voluto un punteggio più largo. Nel finale della partita, l'attaccante islandese aveva saltato Falcone e spinto il pallone in rete per quello che sembrava il 4-0. La gioia è durata poco però: infatti il gol è stato annullato per posizione irregolare dell'ex Fiorentina. Gudmundsson però non ha mandato giù la decisione e ha scelto i social per dire la sua, con una buona dose di ironia.