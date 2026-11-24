Il valore di un patto
I soldi hanno il difetto di sembrare sempre una buona ragione, ma qualche volta sono il prezzo di un errore. La Lazio non deve inseguire il futuro, ma avere il coraggio di non vendere il presente. È questa la mossa più matura che la società può compiere durante il mercato di gennaio. Non cercare un’altra plusvalenza, non farsi sedurre da un’off erta. Gattuso merita un premio: vivere un mese senza l’ansia di perdere qualche giocatore. Alzare un muro e staccare i cellulari è l’unico sistema per non costringerlo a immaginare ogni mattina una squadra diversa. Spetta alla Lazio prendere un impegno con se stessa: non piegarsi alle logiche del supermarket.
Il compito di Lotito e Fabiani
Rino ha investito tempo, passione e lavoro per aiutare un club che aveva smarrito certezze e credibilità. Ora Lotito e Fabiani hanno un compito: ripagare la serietà di un tecnico che a luglio si è assunto rischi e pericoli, quando tutto sembrava vuoto. I bilanci hanno un peso specifico, ma questa Lazio va protetta: è un piccolo miracolo artigianale, sta dimostrando che nel calcio dei fondi, degli sceicchi e dei petrolieri si può ancora riscrivere la classifica. In estate Gattuso non aveva chiesto un fuoriclasse. È riuscito a costruirselo da solo: un top player con ventitré facce. Non tutto quello che porta denaro produce vantaggi. Le tentazioni non rappresentano sempre un’opportunità. Vendere un giocatore nel momento in cui il suo valore si è moltiplicato può sembrare un aff are. Ma prima di mettere una fi rma bisogna chiedersi anche quanto si perderebbe.
Una squadra non è un elenco di asset e cartellini. È un insieme di abitudini, fi ducia, regole condivise e sensazioni. Gattuso insiste su una parola: famiglia. Un concetto in contrasto con un mondo che ha trasformato tutto in una transazione. Significa riconoscersi e avvertire un legame. Non è una parola retorica e sentimentale, se viene presa sul serio. È una responsabilità, non è uno slogan. Il messaggio di Gattuso va ascoltato anche dai dirigenti. La coerenza e l’affi dabilità si dimostrano nei momenti in cui, per restare fedeli ai propri principi, si è disposti a qualche rinuncia. La Lazio ha una mentalità europea, rifiuta l’attesa e il calcolo, percorre in media 122,16 chilometri a partita. È un fenomeno da studiare che in Italia mancava dai tempi del Verona di Bagnoli e Briegel, Elkjaer e Fanna, Di Gennaro e Galderisi. Viaggia al ritmo di 2,66 punti, inferiore solo al Barcellona di Yamal e Raphinha: 2,76. Fascino e divertimento, vertigine e misura, ma niente tabelle, perché i numeri scritti sulla sabbia non contano.
Lazio: l'unico progetto è la quotidianità
L’unico progetto è la quotidianità. Gattuso governa equilibri, emozioni e situazioni. Il presente è l’unica ricchezza della Lazio. Ecco perché l’allenatore deve poterlo vivere senza il timore che gennaio diventi il mese delle incognite. L’anno scorso, prima di Natale, era stato promesso a Sarri di blindare i big e di rinforzare l’organico. Ma la partenza fu traumatica con le cessioni di Guendouzi e Castellanos. Invece di aggiungere qualità, dopo un’estate con il mercato bloccato (storia triste e ingiustifi cata), si fecero altri ragionamenti nel segno dell’autofi nanziamento. Il calcio si nutre di soldi, ma i presidenti esistono anche per garantire un sostegno e una stabilità. Il tifoso laziale non sogna gli aumenti di capitale di Exor e RedBird: conosce potenzialità e abitudini di questa gestione. Come Gattuso, però, si aspetta subito la conferma di tutti e il rinnovo di Isaksen. Perché esiste una diff erenza netta: un conto è non avere la forza economica per crescere, un altro è accettare l’idea di impoverirsi.
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