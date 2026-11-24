Rino ha investito tempo, passione e lavoro per aiutare un club che aveva smarrito certezze e credibilità. Ora Lotito e Fabiani hanno un compito : ripagare la serietà di un tecnico che a luglio si è assunto rischi e pericoli, quando tutto sembrava vuoto. I bilanci hanno un peso specifico, ma questa Lazio va protetta: è un piccolo miracolo artigianale , sta dimostrando che nel calcio dei fondi, degli sceicchi e dei petrolieri si può ancora riscrivere la classifica. In estate Gattuso non aveva chiesto un fuoriclasse . È riuscito a costruirselo da solo: un top player con ventitré facce. Non tutto quello che porta denaro produce vantaggi. Le tentazioni non rappresentano sempre un’opportunità. Vendere un giocatore nel momento in cui il suo valore si è moltiplicato può sembrare un aff are. Ma prima di mettere una fi rma bisogna chiedersi anche quanto si perderebbe.

Una squadra non è un elenco di asset e cartellini. È un insieme di abitudini, fi ducia, regole condivise e sensazioni. Gattuso insiste su una parola: famiglia. Un concetto in contrasto con un mondo che ha trasformato tutto in una transazione. Significa riconoscersi e avvertire un legame. Non è una parola retorica e sentimentale, se viene presa sul serio. È una responsabilità, non è uno slogan. Il messaggio di Gattuso va ascoltato anche dai dirigenti. La coerenza e l’affi dabilità si dimostrano nei momenti in cui, per restare fedeli ai propri principi, si è disposti a qualche rinuncia. La Lazio ha una mentalità europea, rifiuta l’attesa e il calcolo, percorre in media 122,16 chilometri a partita. È un fenomeno da studiare che in Italia mancava dai tempi del Verona di Bagnoli e Briegel, Elkjaer e Fanna, Di Gennaro e Galderisi. Viaggia al ritmo di 2,66 punti, inferiore solo al Barcellona di Yamal e Raphinha: 2,76. Fascino e divertimento, vertigine e misura, ma niente tabelle, perché i numeri scritti sulla sabbia non contano.

Lazio: l'unico progetto è la quotidianità

L’unico progetto è la quotidianità. Gattuso governa equilibri, emozioni e situazioni. Il presente è l’unica ricchezza della Lazio. Ecco perché l’allenatore deve poterlo vivere senza il timore che gennaio diventi il mese delle incognite. L’anno scorso, prima di Natale, era stato promesso a Sarri di blindare i big e di rinforzare l’organico. Ma la partenza fu traumatica con le cessioni di Guendouzi e Castellanos. Invece di aggiungere qualità, dopo un’estate con il mercato bloccato (storia triste e ingiustifi cata), si fecero altri ragionamenti nel segno dell’autofi nanziamento. Il calcio si nutre di soldi, ma i presidenti esistono anche per garantire un sostegno e una stabilità. Il tifoso laziale non sogna gli aumenti di capitale di Exor e RedBird: conosce potenzialità e abitudini di questa gestione. Come Gattuso, però, si aspetta subito la conferma di tutti e il rinnovo di Isaksen. Perché esiste una diff erenza netta: un conto è non avere la forza economica per crescere, un altro è accettare l’idea di impoverirsi.