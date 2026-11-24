L'annuncio della Curva Nord della Lazio per il mese di dicembre. Ma la contestazione non si ferma...
L'attrazione della Lazio per i tifosi biancocelesti è fatale e irresistibile, per questo la contestazione che tutto il tifo laziale sta portando avanti da mesi è così dolorosa e difficile allo stesso tempo. Un atto d'amore, così la Curva ha sempre definito lo sciopero contro la società, rinunciando a tutto ciò che di più caro ha: la Lazio. Per il mese di dicembre, però, la novità rappresenta un altro gesto d'amore: nel nuovo comunicato la Curva Nord ha annunciato il ritorno all'Olimpico. E non solo in occasione del derby e della Supercoppa italiana contro l'Inter, come era già stato reso noto, ma anche per la gara contro l'Atalanta, il match del 6 dicembre che anticiperà proprio la stracittadina contro la Roma.
"Un mese di lazialità"
"A dicembre abbiamo deciso di regalarci un mese intero di lazio. Un anno fa questa sarebbe stata la normalità per il popolo biancoceleste ma purtroppo, un presidente tiranno e la sua pletora di tifosi giallorossi, ci hanno costretto a quell'estremo atto di amore che ci ha portato lontano da casa nostra.
In questi lunghi mesi di lontananza abbiamo capito quanto il consenso di questa protesta poggi su basi molto solide perché ha continuato ad avere dalla sua parte un popolo che ha liberamente scelto di appoggiarla, di contro i vertici di questa società non hanno fatto assolutamente nulla per riavvicinare la tifoseria continuando ad andare nella direzione esattamente opposta ed il popolo laziale ha continuato a scegliere da che parte stare", si legge nel comunicato.
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