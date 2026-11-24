L'attrazione della Lazio per i tifosi biancocelesti è fatale e irresistibile, per questo la contestazione che tutto il tifo laziale sta portando avanti da mesi è così dolorosa e difficile allo stesso tempo. Un atto d'amore, così la Curva ha sempre definito lo sciopero contro la società, rinunciando a tutto ciò che di più caro ha: la Lazio. Per il mese di dicembre, però, la novità rappresenta un altro gesto d'amore: nel nuovo comunicato la Curva Nord ha annunciato il ritorno all'Olimpico. E non solo in occasione del derby e della Supercoppa italiana contro l'Inter, come era già stato reso noto, ma anche per la gara contro l'Atalanta, il match del 6 dicembre che anticiperà proprio la stracittadina contro la Roma.