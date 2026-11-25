Le stelle, da una vita, lo spingevano verso Formello . Rino Gattuso, senza saperlo, è nato laziale. Mamma Costanza lo aspettava a marzo, invece anticipò il parto di due mesi. Si usa dire “settimino”. Era il 9 gennaio 1978. Stesso giorno di nascita del club biancoceleste. La Lazio e il suo allenatore festeggeranno il prossimo compleanno preparando l’ultima partita del girone d’andata a Como (in calendario domenica 10 gennaio) e poche ore dopo il big-match con i campioni d’Italia dell’ Inter (mercoledì 6 all’Olimpico). Soltanto allora capiremo le reali prospettive della squadra che sta comandando il campionato. Gli altri segnali del destino, rileggendo al contrario la storia di Gattuso, sono sorprendenti. Walter Sabatini lo scoprì e lo selezionò per le giovanili del Perugia quando aveva 15 anni. Qualche giorno fa, in una cena tra amici a San Lorenzo, Massimo Maestrelli raccontava quella volta in cui, lui e suo fratello Maurizio, prestarono l’abbonamento al giovanissimo Rino per consentirgli di entrare (abusivamente) all’Olimpico e assistere al derby con la Roma. Marco Materazzi, di cui i figli-gemelli di Tommaso all’epoca erano procuratori, gli aveva trasmesso una simpatia per la Lazio. Pochi mesi dopo, appena diciottenne, lasciò il Perugia e andò a giocare a Glasgow. Diventò il bersaglio preferito degli scherzi di Paul Gascoigne , che lo accolse nello spogliatoio dei Rangers e lo aiutò a imporsi. Nell’ottobre del 1998, dopo un’amichevole dell’U21 di Tardelli allo Zini, lo prese la Salernitana. In pochi minuti doppio cartellino giallo ed espulsione. Delio Rossi raggiunse in treno Cremona per seguirlo dal vivo e parlarci. Provò invano a dissuaderlo. Non capiva perché volesse lasciare la Scozia. Oggi è un suo ammiratore e tra i pochissimi, in estate, a credere che Rino avrebbe risollevato la Lazio. «Ero tranquillo, perché conosco la sua forza». Abitano all’Olgiata, non si vedono mai. Gattuso trascorre l’intera giornata a Formello e poi torna a casa dalla moglie Monica. Si spende dalla mattina alla sera per il lavoro.

Il senso della famiglia

L’ostinazione e il coraggio sono i tratti caratteriali da cui Lotito è stato sempre attratto. Gli telefonò, la prima volta, il 19 ottobre 2019 durante l’intervallo di Lazio-Atalanta, quando si era ormai quasi convinto di licenziare Inzaghi. Non è leggenda, ma verità. L’episodio risale al campionato interrotto dal Covid, l’ultima volta in cui i biancocelesti entrarono davvero in corsa scudetto. Gasp conduceva 3-0 dopo il primo tempo. La doppietta di Immobile e un gol di Correa negli ultimi venti minuti permisero a Simone di rimontare (3-3) e salvare la panchina, producendo il ripensamento serale a cui contribuì il ds Tare in maniera decisiva. Rino era in autostrada, stava viaggiando verso Roma. «Ero arrivato a Orte quando arrivò la seconda telefonata. Girai la macchina e tornai indietro a Gallarate» raccontò, in tempi non sospetti, quando era ancora ct dell’Italia. Una convinzione radicata: c’è tanto di azzurro nell’esplosione, piena di incastri e di circostanze favorevoli, della Lazio. Dopo la notte di Zenica, era tornato a Marbella, gonfio di amarezza e pieno di dignità nel salutare. «Ci credevo, ero convinto di andare al Mondiale, ma il calcio è fatto così e bisogna accettarlo. Andiamo avanti». Voleva rimuovere subito una delusione che non cancellerà mai. In caso di qualificazione, sarebbe scattato il rinnovo biennale sino al 2028 garantito da Gravina. «Non so se tornerò a lavorare in Italia. Vado a casa e stacco il telefono. Sai cosa ho pensato quando il portiere della Bosnia ha preso, non so come, il colpo di testa di Pio Esposito? Ho rivisto il tuffo di Dudek su Shevchenko. Uguale alla finale di Istanbul tra Milan e Liverpool. Perdemmo la Champions ai rigori. Penso fosse anche lo stesso minuto dei supplementari. Il 118». Una botta tremenda, da soccorso sanitario. Quasi alle due di notte, dentro la festa senza fine di una città in delirio, avvolta dai clacson e dalle bandiere della Bosnia, Rino uscì per ultimo dallo spogliatoio dell’Italia. Tutti piangevano, lui no. Teneva dentro il dolore. Non meritava di uscire. Sei vittorie in otto partite, una sola sconfitta con la Norvegia, il playoff sfumato ai rigori, giocando 80 minuti su 120 in dieci, con quattro occasioni nitide per il raddoppio, nonostante l’arbitraggio discutibile di Turpin. Nella fase di preparazione, le fragilità difensive (su cui ora lavora il ct Mancini) e Bastoni in crisi lo spaventavano. «Non mi interessa giocare bene la partita, ma superarla» diceva con il solito pragmatismo. Quel senso di famiglia di cui ora si parla a Formello lo aveva costruito a Coverciano. Mai visto un ct lavorare in smart working come Gattuso per riempire la pausa interminabile, come succede in nazionale, tra novembre e marzo. Ogni sera chiamava cinque o sei azzurri. «Nel calcio di oggi bisogna entrare nella testa dei giocatori, a maggior ragione se non li alleni con continuità», spiegava. Calafiori, aprendo il raduno, testimoniò. «In questi mesi ho sentito il ct al telefono più di mia madre». Barella, un mese dopo l’eliminazione, gli dedicò il gol segnato contro la Roma a San Siro. Rapporti intensi, viscerali, decisivi anche per la sua futura avventura professionale.