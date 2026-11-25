Danilo Cataldi è il primo della lista, a patto che si sia messo del tutto alle spalle il guaio fisico con il quale ha dovuto convivere negli ultimi mesi. E al tempo stesso che Claudio Lotito non pretenda di fare un affarone su un calciatore in scadenza di contratto a giugno. Altrimenti Warren Bondo, attualmente fuori rosa al Milan, dopo aver attraversato il campionato passato nella Cremonese. Ora, che il Bologna alla riapertura del mercato di gennaio acquisterà un mediano è un segreto conosciuto da tutti addirittura da agosto, ma le operazioni in uscita e di conseguenza anche in entrata non si fermeranno al centrocampo, anche se va sottolineato come saranno legate a quei calciatori che non stanno trovando spazio per un motivo e per un altro e potrebbero chiedere eventualmente di essere ceduti. E tra coloro che sono sospesi, due nomi su tutti: il primo è quello di Nikola Moro, che sembra essersi smarrito una volta rientrato a lavorare a Casteldebole dopo un mondiale vissuto in panchina con la sua nazionale. Il secondo è quello di Artem Dovbyk, che almeno ad ascoltare Raffaele Palladino starebbe dando segnali di crescita (come d’altra parte lo stesso Moro) ma che continua a dover stare seduto. Tenendo conto che quando stava bene, anche Jay Enem gli era passato davanti nelle gerarchie. Infine il portiere: ora che Lukasz Skorupski si è ritrovato, l’intenzione dell’area tecnica è di vestire di rossoblù uno che possa fare sia da secondo che da terzo.

La stima reciproca Cataldi, sì, eccome se il Bologna pensa a lui come rinforzo in mezzo al campo, ritenendola una soluzione gradita e anche fattibile. Soprattutto gradita, perché gli uomini dell’area tecnica avevano già coltivato l’idea di portarlo a Casteldebole nell’anno in cui l’uomo Lazio passò poi alla Fiorentina. Dove ebbe come allenatore proprio Palladino, ecco il punto. Cataldi in viola costruì una grande stagione e figuratevi se l’attuale tecnico del Bologna non sarebbe felice di poterlo di nuovo avere a disposizione, stimandolo da matti. Come d’altra parte lo stesso Cataldi stima da morire Palladino. Per il momento Giovanni Sartori e Marco Di Vaio non vogliono toccare il tema relativo al mercato, ma è facile immaginare che già si siano mossi, volendo capire quelle che sono le intenzioni prima di tutto del centrocampista e poi anche della Lazio. L’altro profilo è Bondo, che è stato un calciatore di Palladino nel Monza. E che rispetto a Cataldi, 32 anni, non farebbe lista, essendo un classe 2003.