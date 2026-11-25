Faceva le consegne, ora prende e porta a casa i complimenti di tutti. Compresi quelli di Wesley Sneijder, suo scopritore in principio di carriera, estimatore da sempre. Ci credeva quando Noslin era un rider in sella al motorino, figuriamoci adesso che sgomma come una fuoriserie. Tj mostra un motore di lusso, corre e segna senza sosta. Da giovane non era puntuale agli allenamenti, quest’anno non manca più l’appuntamento con il gol. L’assist a distanza - di uno specialista come l'ex numero 10 dell' Inter del Triplete e dell’Olanda che sfiorò il Mondiale in Sudafrica - è arrivato nel suo periodo di fuoco: «Merita di essere convocato in nazionale », ha commentato Sneijder. In pochi lo conoscono così bene. Il suo elogio è un filtrante per una possibile chiamata di Xavi, diventato ct Oranje in estate.

Evidente a tutti, lo stato di forma di Noslin. Con la doppietta al Lecce è salito a 6 reti in campionato. Due consegne a domicilio, entrambe in area di rigore: di testa il timbro del vantaggio, il bis col mancino sfruttando il colpo di tacco di Taylor. Ruba l'occhio e strappa applausi, il Tj rigenerato da Gattuso. Centravanti o esterno sulla fascia sinistra, occupata in assenza di Zaccagni. Ruoli diversi, stessa efficacia. Si prende i complimenti dei tifosi, la prestazione di sabato è stata da standing ovation. Le deviazioni sotto porta, i servizi ai compagni, il pressing feroce, le rincorse per aiutare Pedraza. Dedizione massima fino al cambio (83'), è un'esplosione mentale più che tecnica o tattica. Noslin ha scacciato lo scetticismo sul suo conto, mai si era visto così furente nelle due fasi: erano stati 6 i gol totali con Baroni in panchina, 5 l'anno scorso con Sarri, con Gattuso ha già raggiunto il record personale da quando è a Roma. Nel momento di maggiore gloria, gli avranno fatto ancor più piacere le parole del “fratellone” Sneijder: «Ci ho sempre creduto, gli dissi di fidarsi di me, che avrebbe sfondato», ha spiegato durante il podcast Wes & Raf. Una stima che parte da lontano, dagli anni al DHSC, club del quartiere Ondiep di Utrecht (di cui Sneijder è socio), quinta divisione olandese. Non proprio il miglior palcoscenico per emergere.

Sneijder vota Noslin per la nazionale olandese

Noslin si allenava dopo aver concluso il lavoro da rider, lo faceva poco e male stando al resoconto di Wes: «Prima che arrivasse al DHSC, tutti lo consideravano un ragazzo molto difficile. Era un buon giocatore, ma complicato, mai puntuale... Così mi sono seduto a parlare con lui e abbiamo stabilito alcuni accordi. Solo dopo qualche allenamento ho capito che aveva tutte le carte in regola per diventare un professionista». Sneijder è entrato nel dettaglio del racconto: «Aveva un potenziale enorme, abbiamo iniziato a lavorare insieme e gli ho detto “non prendermi in giro, se non lo fai ti porto in Eredivisie...”». Così è stato. Noslin aveva 21 anni ed era ancora estraneo alle sue doti: «Diceva che era impossibile, invece ci sono riuscito - ha continuato l'ex nerazzurro -. Nel giro di 2 anni ho mantenuto la promessa e l'ho portato davvero nel campionato olandese. Ora è uno dei calciatori più importanti della Lazio. Se continua così, perché non può essere convocato con l'Olanda? Fidatevi, è un'ottima alternativa a Summerville».