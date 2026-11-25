Arriva in edicola il Calendario ufficiale della S.S. Lazio 2027: dodici mesi da vivere al fianco dei propri campioni, attraverso immagini che raccontano lo spirito della squadra, le emozioni del campo e il senso di appartenenza ai colori biancocelesti. Un appuntamento speciale per tutti i tifosi che vogliono portare la passione per la Lazio nella propria quotidianità. Il Calendario ufficiale S.S. Lazio 2027 ti aspetta in edicola, in esclusiva con il Corriere dello Sport-Stadio.



Se non lo trovi, scrivi a calendariolazio2027@corrieredellosport.it indicando nome, cognome, codice edicola, ragione sociale e distributore: ti sarà inviato direttamente nella tua edicola di riferimento.