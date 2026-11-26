Rino subito al sodo. Il ritorno di Zaccagni lo tenta . Si allena full time, volendo può giocare a Torino. Gattuso deve decidere se lanciarlo subito o tenerlo da jolly. Ci ripenserà oggi, la scelta è legata a due/terzi del tridente. Noslin ieri è stato risparmiato. Con Zaccagni a pieno regime e l’olandese pronto si può tornare alla formula tipo: Isaksen, Noslin e il capitano. Attende notizie Pinamonti, con Zaccagni in panchina rigiocherebbe da prima punta per la terza volta di fila. I conti si fanno guardando avanti. All’ Atalanta e al derby. L’anticipo di sabato si intreccia per forza col trittico di partite all’orizzonte. Rischiare non si può. Zaccagni s’era fermato col Cagliari, ha saltato il Napoli e il Lecce. Non ha molti allenamenti nelle gambe . Rino e lo staff pesano ogni sforzo sulla bilancia, decidono anche in base ai risultati dei test. Oggi più che mai. Se Zaccagni non partirà dal via sabato lo farà con l’Atalanta. In corsa il rodaggio per il rientro, poi la sfida alla Dea per arrivare carico al derby.

Le mosse di Gattuso

Restano due allenamenti prima di Torino. Zaccagni continuerà ad essere valutato. Si attende il rientro di Noslin. Poi si tireranno le somme. La Lazio, con la fascia sinistra smontata, ha sfruttato di più la fascia destra come rampa. Col Lecce l’assist di Isaksen per Noslin. Poi il cross di Floriani per Taylor, da lui l’assist per il bis di Noslin. Con Tavares e Zaccagni la corsia di riferimento è la sinistra. Perdendoli entrambi la Lazio ha iniziato a spingere da destra. Con terzini, mezzali e ali al completo i modi d’attaccare tra sinistra e destra sono diversi. Sulla fascia mancina c’è più qualità, nascono scambi e triangolazioni tra Tavares, Taylor e Zaccagni. Nuno affonda anche centralmente. A destra Floriani spesso è più bloccato. Frattesi si lancia nello spazio. Isaksen più che crossare prova la conclusione. Sono due modalità di gioco differenti. Il lavoro di Gattuso, per ottimizzare e potenziare sempre di più la squadra, è programmato per garantire più modalità di costruzione e assalto.

I rebus in difesa

Non va sciolto solo il rebus attacco. Servono decisioni in difesa. Sutalo è out e l’ottimismo di un rientro veloce è sfumato. Restano Provstgaard, Diogo Leite e Doekhi. Il danese ha giocato sempre tranne col Lecce. Leite e Doekhi hanno superato la prova in coppia, ben si conoscono dai tempi dell’Union. Un’altra tentazione è confermarli. Sono entrati nei due gol di Noslin. Prima Diogo Leite impostanto oltre il centrocampo, poi Doekhi riconquistando palla e lanciando Floriani sulla destra. Romano non ha più lasciato il posto dopo Bologna. Lazzari è l’unica opzione essendo Marusic out. Pedraza sarà confermato a sinistra, dietro a lui c’è Pellegrini. Ha riesordito col Lecce dopo il taglio. Si tiene pronto per dare fiato allo spagnolo. In panchina il rinforzo Rovella, chiuso da Belahyane. Gattuso lo vede anche in coppia con lui o da vice Taylor. Dovrà pazientare per trovare spazio. Dele-Bashiru scalpita, è stato Rino a citarlo sabato: «Meriterebbe di più». Cataldi si era fermato prima del Lecce, solo un piccolo stop. E’ disponibile, ma il suo futuro potrebbe decidersi a gennaio. E’ in scadenza e la Lazio non rinnoverà il contratto. Il Bologna di Palladino è in pressing. La decisione spetterà a Danilo. Se non si muoverà a gennaio si libererà a giugno a zero.