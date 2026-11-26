L ' Olimpico si ripopola, un biglietto dopo l'altro. L'annuncio del ritorno della Curva Nord in occasione della partita contro l' Atalanta del 6 dicembre ha riacceso la prevendita e restituito una prospettiva diversa al prossimo impegno casalingo della Lazio. La capolista si prepara a vivere un dicembre accompagnata dal calore della propria gente, con numeri in costante crescita sia per le due partite all'Olimpico sia per la finale di Supercoppa italiana a Milano. Tre appuntamenti nel giro di poco più di due settimane, destinati a interrompere momentaneamente il paradosso che sta caratterizzando la stagione biancoceleste: una squadra che sta andando oltre ogni aspettativa, costretta a esibirsi davanti a spalti semivuoti nelle partite interne.

A ieri sera erano oltre 13.500 i biglietti venduti per Lazio-Atalanta. A questi vanno aggiunti i circa 3.500 sostenitori che avevano acquistato il pacchetto comprendente anche le sfide contro Lecce e Roma e i 4.500 abbonati. La base di partenza, dunque, è già superiore alle 21.500 presenze, quando mancano ancora diversi giorni alla partita. La decisione dei gruppi organizzati di sospendere fino a gennaio lo sciopero delle presenze all'Olimpico ha provocato anche qualche reazione contrastante sui social, alimentando il dibattito interno alla tifoseria sulle modalità della contestazione. I numeri della prevendita, però, testimoniano la voglia di tornare allo stadio di una parte consistente del popolo laziale. L'obiettivo di almeno 30.000 presenze resta ampiamente alla portata . Gattuso potrà finalmente contare su una cornice di pubblico adeguata al rendimento della sua squadra, fermo restando che la contestazione nei confronti di Lotito continuerà anche all'interno dello stadio stando a quanto comunicato dai gruppi.

I numeri del derby

Ancora più significativi i numeri relativi alla stracittadina del 13 dicembre. Sono quasi 31.000 i biglietti acquistati, ai quali bisogna sommare anche in questo caso gli abbonati e i possessori del Pack 3. Il totale sfiora quindi quota 39.000, con la vendita libera scattata soltanto da pochi giorni. La possibilità di acquistare i tagliandi anche per chi non era titolare di un abbonamento nelle ultime due stagioni sta dando ulteriore impulso alla prevendita. La prospettiva è quella di un Olimpico sold-out nella metà biancoceleste, per una sfida che i gruppi organizzati avevano escluso sin dall'inizio dalle iniziative di protesta.

La Supercoppa italiana

Crescono intanto anche i numeri per la finale del 22 dicembre a San Siro. Sono oltre 12.000 i biglietti già acquistati dai sostenitori della Lazio, con la fase di vendita riservata agli abbonati della scorsa stagione ancora in corso. Anche in questo caso ci sono tutti i presupposti per un esodo di dimensioni considerevoli, con l'ambizione di portare a Milano circa 30.000 laziali. Prima, però, ci sarà la trasferta di sabato a Torino, dove sono attesi oltre duemila sostenitori biancocelesti. L'antipasto di un mese che Gattuso e la sua squadra potranno finalmente vivere con una spinta in più.