Scossa Olimpico, i tifosi della Lazio avanzano: boom anche per il derby, tutti i numeri
L ' Olimpico si ripopola, un biglietto dopo l'altro. L'annuncio del ritorno della Curva Nord in occasione della partita contro l'Atalanta del 6 dicembre ha riacceso la prevendita e restituito una prospettiva diversa al prossimo impegno casalingo della Lazio. La capolista si prepara a vivere un dicembre accompagnata dal calore della propria gente, con numeri in costante crescita sia per le due partite all'Olimpico sia per la finale di Supercoppa italiana a Milano. Tre appuntamenti nel giro di poco più di due settimane, destinati a interrompere momentaneamente il paradosso che sta caratterizzando la stagione biancoceleste: una squadra che sta andando oltre ogni aspettativa, costretta a esibirsi davanti a spalti semivuoti nelle partite interne.
Il ritorno dei tifosi
A ieri sera erano oltre 13.500 i biglietti venduti per Lazio-Atalanta. A questi vanno aggiunti i circa 3.500 sostenitori che avevano acquistato il pacchetto comprendente anche le sfide contro Lecce e Roma e i 4.500 abbonati. La base di partenza, dunque, è già superiore alle 21.500 presenze, quando mancano ancora diversi giorni alla partita. La decisione dei gruppi organizzati di sospendere fino a gennaio lo sciopero delle presenze all'Olimpico ha provocato anche qualche reazione contrastante sui social, alimentando il dibattito interno alla tifoseria sulle modalità della contestazione. I numeri della prevendita, però, testimoniano la voglia di tornare allo stadio di una parte consistente del popolo laziale. L'obiettivo di almeno 30.000 presenze resta ampiamente alla portata. Gattuso potrà finalmente contare su una cornice di pubblico adeguata al rendimento della sua squadra, fermo restando che la contestazione nei confronti di Lotito continuerà anche all'interno dello stadio stando a quanto comunicato dai gruppi.
I numeri del derby
Ancora più significativi i numeri relativi alla stracittadina del 13 dicembre. Sono quasi 31.000 i biglietti acquistati, ai quali bisogna sommare anche in questo caso gli abbonati e i possessori del Pack 3. Il totale sfiora quindi quota 39.000, con la vendita libera scattata soltanto da pochi giorni. La possibilità di acquistare i tagliandi anche per chi non era titolare di un abbonamento nelle ultime due stagioni sta dando ulteriore impulso alla prevendita. La prospettiva è quella di un Olimpico sold-out nella metà biancoceleste, per una sfida che i gruppi organizzati avevano escluso sin dall'inizio dalle iniziative di protesta.
La Supercoppa italiana
Crescono intanto anche i numeri per la finale del 22 dicembre a San Siro. Sono oltre 12.000 i biglietti già acquistati dai sostenitori della Lazio, con la fase di vendita riservata agli abbonati della scorsa stagione ancora in corso. Anche in questo caso ci sono tutti i presupposti per un esodo di dimensioni considerevoli, con l'ambizione di portare a Milano circa 30.000 laziali. Prima, però, ci sarà la trasferta di sabato a Torino, dove sono attesi oltre duemila sostenitori biancocelesti. L'antipasto di un mese che Gattuso e la sua squadra potranno finalmente vivere con una spinta in più.
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