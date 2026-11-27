Quando tutto va bene... In ossequio alla legge di Murphy ecco l’infortunio di Taylor e oggi sarà valutato Noslin . Il centrocampista è fuori. L’attaccante è un po’ affaticato. L’ironia, in questi casi, serve a esorcizzare collera e timori. Si parte da Taylor, meglio ora che a ridosso del derby il suo stop. Ma pesa, per di più si aggiunge ai ko di Sutalo e Tavares . S’è fermato mercoledì, ieri ha fatto piscina. Stando alle ricostruzioni è colpa di un infortunio che risale a sabato, al secondo tempo col Lecce. Il fotogramma in alto chiarisce l’accaduto: era il 2’ st, ironia della sorte, quando l’olandese dopo un angolo è andato a contrasto sulla ripartenza di N’Dri. Sono entrati in contatto sulla trequarti pugliese. Taylor era in ripiegamento , è andato in allungamento con la gamba sinistra, la destra è rimasta piantata dietro. L’effetto elastico è stato fatale. L’olandese non ha lamentato fastidi, ha continuato a giocare fino al 94’. A fine partita non si sentiva sciolto, ma neppure contratto. Gli allarmi sono rimasti circoscritti. Sembrava tutto rientrato, la ripresa è avvenuta martedì. Mercoledì Taylor ha percepito di nuovo un dolore alla coscia , nella parte alta, vicino al gluteo. I primi riscontri hanno evidenziato un piccolo edema. Nuovi controlli sono previsti nelle prossime ore. E’ out col Torino ed è da valutare la disponibilità per l’Atalanta, partita legata al derby. Con la Roma si giocherà tra poco più di due settimane, non è detto che Taylor sia fuori. La Supercoppa ad oggi è al sicuro.

Le mosse per Torino

Per quanto il peso dell’assenza di Taylor sia incalcolabile, e i confini del suo ruolo indefiniti, Gattuso si sarà concesso una cruda smorfia, ripete «gli infortuni li hanno tutti», preferisce ragionare con l’idea che vada comunque tutto bene. Dà sempre segnali di fiducia. Scalda Dele-Bashiru, sostituto naturale di Taylor. Dopo il Lecce Rino aveva detto «avrebbe meritato di giocare più di 11 minuti». Aveva visto Dele deluso, avrà subito l’occasione per riscattarsi. Giocherà domani con Belahyane e Frattesi. La rifinitura di oggi sarà decisiva per definire tutte le mosse. Sotto la lente ci sarà Noslin, mercoledì a riposo, ieri un po’ meglio, oggi farà il test decisivo. Rino rifletterà sulla possibilità di farlo giocare o meno. Ha recuperato Zaccagni, era tentato dall’idea di lanciarlo subito. A questo punto ogni decisione va pesata e soppesata. Con Noslin e Zaccagni a pieno regime si sarebbe rivisto il tridente con Isaksen. Non è ancora escluso. Con Noslin in panchina, spazio a Pinamonti centravanti con Zaccagni ala. E’ tutto rinviato all’ultimo allenamento, alle sensazioni che avrà Gattuso. Deciderà di conseguenza.

I rebus per Gattuso

In difesa i rebus sono meno complicati. Floriani e Pedraza terzini pronti agli straordinari. Le alternative sono Lazzari e Pellegrini, pronti in corsa. Le staffette dal via per adesso non sono state prese in considerazione. Floriani le ha giocate tutte da Bologna, Pedraza ha iniziato a sostituire Tavares a Napoli. Non è ancora pronto Marusic, dà una doppia opzione a Rino, a destra e a sinistra. Di centrali ne sono rimasti tre: Provstgaard, Diogo Leite e Doekhi. Si giocano i due posti per domani. Leite e Doekhi hanno superato a pieni voti l’esame col Lecce, valeva nelle due fasi. Provstgaard spinge per riprendersi il posto. Rino l’ha fatto riposare sabato dopo i 180 minuti con la Danimarca. Quando si può, meglio prevenire. Gattuso ha ricevuto risposte da tutti. E’ la Lazio degli ex desaparecidos e delle rivelazioni.