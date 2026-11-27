Tra i pali viaggia sui livelli dei migliori Buffon, Abbiati e Julio Cesar, con il pallone tra i piedi partecipa alla costruzione del gioco quasi fosse un centrocampista. C'è anche la crescita esponenziale di Mandas dietro il primato della Lazio. Il portiere greco sta vivendo la sua migliore stagione in biancoceleste, come certificano i numeri, che lo proiettano in una dimensione d'eccellenza non soltanto rispetto agli altri interpreti del ruolo di questo campionato, ma anche allargando l'orizzonte temporale alle ultime venti stagioni di Serie A. Contro il Lecce ha collezionato il quinto clean sheet, in vetta alla speciale graduatoria con Vicario della Juventus. Ancora più impressionante, però, è il dato relativo alla percentuale di parate.

Il record di Mandas Mandas ha neutralizzato l'81,63% delle conclusioni nello specchio ricevute, un rendimento senza precedenti tra i portieri della Lazio nelle ultime venti stagioni di Serie A. Considerando soltanto quelli con almeno dieci presenze in un singolo campionato, completano il podio due versioni di Ivan Provedel: quella del 2022-23 (76,74% in 38 partite) e quella della scorsa stagione (76,52% in 27 gare). Quasi cinque punti percentuali di differenza rispetto al rendimento attuale del greco, che occupa addirittura la quinta posizione assoluta nella graduatoria della Serie A degli ultimi vent'anni. Davanti a lui soltanto Abbiati nel 2010-11 (84,03%), Buffon nel 2011-12 (83,16%) e due annate di Julio Cesar, quella del 2008-09 (82,17%) e quella del 2007-08 (81,95%). È chiaro che il confronto sia condizionato dal numero di partite disputate: Mandas è ancora a quota dodici, mentre tutti e quattro i precedenti si riferiscono a campionati conclusi con almeno 35 presenze. La portata del dato, comunque, resta notevole.