Lazio, Gattuso sugli infortunati: "Taylor non sarà della partita, Nuno Tavares ha iniziato a spingere"

Così Gennaro Gattuso in conferenza stampa nel pregara di Torino-Lazio: "Parto dagli infortunati. Taylor non sarà della partita, ha avuto un problema nella partita Lazio-Lecce e nel secondo tempo ha avuto un problemino. Ha fatto risonanza e ha un po' di edema, lunedì rifà risonanza insieme a Nuno, Sutalo e tutti gli altri infortunati. Non è della partita. Gli altri tutti bene, Noslin sta bene, Zaccagni sta bene, ha fatto una settimana di allenamento con noi, gli altri li valutiamo. Nuno Tavares sta cominciando a spingere, a breve cominciamo con i cambi di direzione, Sutalo un po' più indietro. Taylor non penso, personalmente, che sarà una roba lunghissima, ma non vogliamo rischiare nulla. C'è un po' di edema, non correva in maniera perfetta l'altroieri e adesso ha cominciato con le terapie. Lunedì la risonanza, poi conta anche la sua sensazione".