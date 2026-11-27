Gattuso si emoziona per i tifosi della Lazio, poi la battuta su Allegri: "È un fenomeno con le tabelle, quei conti..."
Giornata di vigilia per la Lazio di Gennaro Gattuso, sempre in testa alla classifica di Serie A. Domani la sfida con il Torino di Ignazio Abate, in occasione del tredicesimo turno di campionato. "Nessuno ci regala e ci regalerà niente", parola di Gattuso nella canonica conferenza stampa prepartita.
Lazio, Gattuso sugli infortunati: "Taylor non sarà della partita, Nuno Tavares ha iniziato a spingere"
Così Gennaro Gattuso in conferenza stampa nel pregara di Torino-Lazio: "Parto dagli infortunati. Taylor non sarà della partita, ha avuto un problema nella partita Lazio-Lecce e nel secondo tempo ha avuto un problemino. Ha fatto risonanza e ha un po' di edema, lunedì rifà risonanza insieme a Nuno, Sutalo e tutti gli altri infortunati. Non è della partita. Gli altri tutti bene, Noslin sta bene, Zaccagni sta bene, ha fatto una settimana di allenamento con noi, gli altri li valutiamo. Nuno Tavares sta cominciando a spingere, a breve cominciamo con i cambi di direzione, Sutalo un po' più indietro. Taylor non penso, personalmente, che sarà una roba lunghissima, ma non vogliamo rischiare nulla. C'è un po' di edema, non correva in maniera perfetta l'altroieri e adesso ha cominciato con le terapie. Lunedì la risonanza, poi conta anche la sua sensazione".
Gattuso sul ritorno del tifo organizzato allo stadio: "Motivo d'orgoglio"
Sui tifosi biancocelesti, pronti a riempire la Curva Nord nel mese di dicembre, Gattuso ha aggiunto: "Motivo d'orgoglio per me. Innanzitutto, complimenti a chi c'è stato durante tutte queste partite in casa. Poi, il tifo organizzato è sicuramente una componente importante, lo abbiamo toccato con mano quando vengono fuori casa. Che ambiente creano. Bisogna ringraziarli, è una componente importante, dopo dobbiamo essere bravi noi con le prestazioni, con il nostro atteggiamento. Sicuramente è un qualcosa che ho sognato dal primo giorno: vedere un Olimpico con 50-60.000 persone, sarà un qualcosa di nuovo per me e per i miei calciatori. Ci dobbiamo far trovare pronti".
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS