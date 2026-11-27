Una, due, tre volte. Marusic ci riprova col fuoco dentro, si dà un nuovo futuro. Mai aveva vissuto un triplo stop a stretto giro. Il primo a Bologna, il secondo a inizio ottobre, poi in nazionale nella pausa di novembre. Due stiramenti in due zone diverse, il terzo ko legato alla seconda lesione. E’ in linea con le due settimane di riposo annunciate nel ritiro del Montenegro, sono servite per far rientrare l’allarme. Ora ci sono le date: lunedì sarà sottoposto ad esami per avere il via martedì. Gattuso lo aspetta a braccia aperte. Gli infortuni si sono sommati in poche settimane. Tavares proverà a recuperare per il derby, non è detto che ci riesca. Ha lavorato in piscina, ha iniziato a corricchiare. E’ ancora presto per dire sì o no. Pedraza è costretto a giocare sempre a meno che non si decida di far giocare Pellegrini . Gattuso non guarda i contratti, quello dell’ex Juve è in scadenza a giugno. Più gioca, più lo stipendio, di base 1,9 milioni, si avvicina ai 2,4 milioni totali. I bonus scattano con un tot di presenze. La Lazio punta a cederlo a gennaio, sarà il giocatore a decidere il suo futuro. Se rimarrà si libererà a giugno.

Ha recuperato, ora Gattuso ha una duplice soluzione col montenegrino

Marusic permetterebbe a Rino di avere una doppia alternativa per Floriani e per Pedraza. A sinistra si è esibito spesso e in estate Gattuso valutava la carta, era il periodo in cui Tavares non dava i segnali giusti. Marusic spera di uscire dal tunnel in cui s’è ritrovato. Ha percorso chilometri infiniti da quando è alla Lazio e marciare su e giù sulla fascia per stagioni intere non è da tutti. Non si è mai negato, si è sempre sacrificato. Ha sempre garantito presenze a lungo raggio, spesso ha recuperato in tempi record, anticipando i rientri pur di aiutare la Lazio. E’ uno degli ultimi senatori, il più anziano per militanza insieme a Cataldi. "Marusic ha 34 anni, è già pronto per fare l’allenatore. Non voglio farlo smettere, lo dico per farvi capire la sua mentalità", una delle lodi di Rino. Lo aspettava a inizio novembre, avevano concordato il viaggio in nazionale per fare minutaggio. Appena arrivato, lo stop precauzionale. Rino già ad agosto ne aveva apprezzato le qualità umane: "Ci vorrebbero una vagonata di giocatori come lui. Quando un giocatore gioca 12 anni con la stessa maglia non può che essere un uomo a 360°. La sua presenza, come quella di altri giocatori qui da tempo, aiuterà soprattutto i ragazzi giovani. Se fanno copia e incolla sbagliano poco e cresceranno tantissimo".