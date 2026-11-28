INVIATO A FORMELLO - Isaksen c’è. Noslin c’è. Zaccagni c’è. Gattuso è tentato dal rilancio del tridente tipo. Le uniche controindicazioni sono la settimana tormentata vissuta dall’olandese e la fresca guarigione del capitano. Noslin dopo il Lecce ha fatto prendere un colpo a Rino, lamentava fastidi. L’allarme è rientrato dopo un po’ di riposo. Zac si è allenato sempre in gruppo, ma solo dopo il Lecce. «Stanno tutti bene», l’unica traccia concessa da Gattuso. L’alternativa è risparmiare Zaccagni facendolo partire dalla panchina e confermare Noslin ala con Pinamonti punta. Gattuso non ha mai fatto calcoli finora, pur rischiando. Se cambierà oggi a Torino lo farà per non compromettere il derby ormai all’orizzonte. Gli infortuni di Sutalo, Tavares e Taylor un po’ di prudenza la consigliano. Tridente “uno” o “due”? Questo il dilemma. Isaksen, quattro gol, è a meno uno dal record di marcature personale (cinque centri in 30 match l’anno scorso). Noslin, doppietta col Lecce, ha partecipato ad almeno una rete nelle ultime quattro partite. Zaccagni, un gol contro il Torino il 27 settembre 2023, ha servito cinque assist nelle prime 10 partite, in due sole stagioni di Serie A ne ha forniti sei (nel 2022-23 e nel 2024-25). Averli tutti e tre è una fortissima tentazione. Gattuso ha i cambi in avanti: Pinamonti o Zaccagni, in base alla scelta del tridente, più Gudmundsson e Cancellieri. Sta dando spazio a tutti in corsa.

Lazio Taylor di qualità, Noslin affilato, Isaksen scatenato: le pagelle di Lazio-Lecce Guarda la gallery La Lazio e la difesa Va sciolto anche il rebus difesa. Provstgaard tornerà titolare, lo ha detto l’allenatore. Diogo Leite e Doekhi si giocano l’altro posto: «Ci sto pensando. Quando giochi con un sinistro a destra un po’ si paga sulla costruzione. Vediamo, non è pretattica. L’assenza di Sutalo è un piccolo problema, ma si può sopperire. Diogo e Doekhi sono due di valore e affidabilità. Sutalo giocava nell’Ajax, un calcio di palleggio, è diverso dagli altri». Contro il Lecce all’inizio la costruzione era “sporca”: «Non è stato il problema di non saper palleggiare, nei primi 15 minuti eravamo lenti e ci aprivamo poco, soprattutto quando si abbassava Belahyane e Diogo e Doekhi diventavano braccetti, non andavamo in ampiezza. Nel secondo tempo lo abbiamo fatto in maniera migliore e il gioco è stato più fluido, il problema era più di occupazione e posizionamento». Floriani e Pedraza terzini. Lazzari e Pellegrini i cambi. A centrocampo Frattesi, Belahyane e Dele-Bashiru, il vice Taylor. Rino punta molto su Dele, lo vede più funzionale tatticamente. Chiede muscoli e velocità, non potrà certo garantire il palleggio di Taylor. Nessuno in questo momento nella Lazio.