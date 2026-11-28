La Lazio di Gennaro Gattuso vince ancora e consolida il primato in classifica, portandosi momentaneamente a +5 sulla Roma di Gian Piero Gasperini. Battuto il Torino di Ignazio Abate grazie alle reti di Provstgaard e Isaksen. Altri tre punti e un derby della Capitale che si avvicina. "Non snaturarsi" è il diktat di Gattuso.

Così Gennaro Gattuso ai microfoni di Dazn nel dopo gara di Torino-Lazio : "Non ci snaturiamo, perché oggi siamo stati sul pezzo all'inizio, anche se sapevamo che giocavano sulla seconda e i centrocampisti loro rompevano e riempivano l'area. Non ci siamo snaturati, questa si chiama mentalità, io sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi. Potevamo anche pareggiarla, ma potevamo anche vincerla come abbiamo fatto, perché abbiamo avuto le occasioni per farlo. Sono molto felice per questo. Se ti snaturi, se cominci ad essere preoccupato... È vero abbiamo sofferto nel primo tempo gli inserimenti dei loro centrocampisti, però dobbiamo andare avanti così e continuare a lavorare così, perché io ringrazio loro per la voglia e l'impegno che ci stanno mettendo. Non è solo una questione di impegno, ma è una squadra che si diverte, con il palleggio e con la voglia. Anche chi è entrato oggi, a livello di mentalità e a livello tattico, se stanno così sul pezzo difficilmente possono sbagliare".

Gattuso e il pre derby con la Roma: "Son curioso di vedere l'Olimpico pieno"

Si avvicina l'attesissimo derby con la Roma di Gasperini, con le due formazioni capitoline nelle zone nobili della classifica: "Dobbiamo essere bravi a gestire uno stadio di 50.000 persone, - ha detto Gattuso - perché non abbiamo avuto ancora modo di viverlo e gestirlo. Si parla poco, si sdrammatizza un po', vado alla ricerca di un sorriso e di non fargli pensare già al derby. Poi sappiamo cosa ci giochiamo, a Roma sono due mesi che mi dicono sempre le stesse cose, sono abituato. È una partita come tutte le altre, è vero è un derby, però ci sono tre punti in palio come tutte le altre partite, però son curioso di vedere queste due partite con l'Olimpico pieno, perché lo sognavo e ringrazio i tifosi. L'avevo detto ai ragazzi, che dovevamo fare un campionato importante per riportare i tifosi al campo. Dopo dobbiamo fare il nostro, poi è giusto che vengano ad applaudire Sarri, perché ha fatto grandi cose con questa maglia, lo applaudirò anch'io dalla panchina".

Gattuso e la battuta sulla vacanza in Danimarca

Provstgaard, a segno anche nel pomeriggio odierno, ha consigliato a Gattuso una vacanza in Danimarca. Il tecnico biancoceleste si è lasciato andare ad una battuta in pieno stile Ringhio: "Stavo pensando con mia moglie di fare una crociera, visto che non l'ho mai fatta, siccome loro hanno location molto belle, hanno aziende molto belle a livello di barche, già ci avevo pensato. Tre anni fa volevo farla, mia moglie non mi è riuscita a convincere. Appena mi fermerò di nuovo, andremo in Scandinavia".