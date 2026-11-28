Al termine dei 90 minuti di Torino-Lazio, Davide Frattesi è stato protagonista di un simpatico siparietto in diretta televisiva su Dazn, dove ha regalato un'altra perla delle sue al mondo dei social. Dall'obiettivo salvezza, primario per Gattuso, alla straordinaria classifica costruita dalla formazione biancoceleste, corsara anche allo stadio Olimpico "Grande Torino" grazie a Provstgaard e Isaksen.

Frattesi e il siparietto in diretta tv: "Ho appena postato il cane salvezza..." Frattesi, ad inizio intervista, ha preso il telefono e lo ha girato a favore di telecamera, spiegando l'ultima Instagram Story pubblicata sul suo account ufficiale: "Ho appena postato il "cane salvezza", lo devo fare subito sennò mi scrivono tutti - ha detto, facendo riferimento alla classifica e all'ennesima vittoria della Lazio, partita con l'obiettivo di salvarsi secondo Gattuso -. Non pensavamo di stare già -5 a novembre. Va oltre le più rosee aspettative, soprattutto pensando alla partita con il Mantova. Ci siamo ripresi e le vittorie aiutano a lavorare bene, danno entusiasmo. Non ci vogliamo fermare! Mentalità vincente? Sicuramente frutto di quello che mi porto dietro, nella mia vita ho incontrato persone come il mister che sanno cosa vuol dire vincere, io cerco di essere d’esempio come sono stati altri giocatori con me".