Solo Allegri e Capello meglio di Gattuso

Numeri da record per la squadra di Serie A, che continua a macinare record e ad avvicinarne altri che erano impensabili per i biancocelesti all'inizio della stagione, aperta con la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Solo due squadre hanno fatto meglio di questa Lazio dopo 13 giornate nella storia della Serie A: la Juventus di Allegri nella stagione 2018/2019 (37 punti) e quella di Capello nel campionato 2005/2006 (36), entrambe poi scudettate (anche se alla seconda il titolo fu poi revocato per essere assegnato all'Inter in seguito allo scandalo di Calciopoli).

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Eguagliata la Lazio che sfiorò lo scudetto con Maestrelli

La Lazio di Gattuso inoltre, rimanendo imbattuta nei primi 13 turni di Serie A, ha eguagliato il primato di quella allenata da Tommaso Maestrelli nel campionato 1972/73, in cui da neopromossa vide sfumare solo all'ultima giornata quello scudetto che andò a prendersi poi l'anno dopo, sempre sotto la guida del 'Maestro'.

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