Lazio da sogno: Gattuso eguaglia Maestrelli e mette nel mirino la Juve di Allegri e quella di Capello
TORINO - La Lazio non vuole smettere di stupire e anche sul campo del Torino, battuto 2-1 in uno degli anticipi della 13ª giornata di Serie A, ha dimostrato di avere ancora fame e di non soffrire di vertigini lassù, imbattuta e da sola in vetta alla classifica di Serie A con 35 punti (frutto di 11 vittorie e 2 pareggi).
Solo Allegri e Capello meglio di Gattuso
Numeri da record per la squadra di Serie A, che continua a macinare record e ad avvicinarne altri che erano impensabili per i biancocelesti all'inizio della stagione, aperta con la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Solo due squadre hanno fatto meglio di questa Lazio dopo 13 giornate nella storia della Serie A: la Juventus di Allegri nella stagione 2018/2019 (37 punti) e quella di Capello nel campionato 2005/2006 (36), entrambe poi scudettate (anche se alla seconda il titolo fu poi revocato per essere assegnato all'Inter in seguito allo scandalo di Calciopoli).
Serie A: la classifica aggiornata
Eguagliata la Lazio che sfiorò lo scudetto con Maestrelli
La Lazio di Gattuso inoltre, rimanendo imbattuta nei primi 13 turni di Serie A, ha eguagliato il primato di quella allenata da Tommaso Maestrelli nel campionato 1972/73, in cui da neopromossa vide sfumare solo all'ultima giornata quello scudetto che andò a prendersi poi l'anno dopo, sempre sotto la guida del 'Maestro'.
Serie A: risultati, tabellini e calendario
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS