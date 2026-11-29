TORINO (dall'inviato) - Il Gattuso primo, dei record, è lo stesso Gattuso ultimo di luglio: «Non dimentico le voci di inizio stagione, dicevano che non eravamo all’altezza e che io ero un incapace. Noi abbiamo solo la strada del lavoro per mettere in campo quello che facciamo in settimana».

Gattuso e il sassolino nella scarpa Il sassolino è sempre lo stesso e Rino non lo scaglia per ritorsione, ma perché oggi gli si chiede se la Lazio può davvero lottare per lo scudetto. Risponde rievocando la realtà estiva, facendo il pompierone e prendendosi un po’ di soddisfazione. È più difficile frenare l’esaltazione. La Lazio ha centrato i 35 punti, è un rullo. In tredici giornate (calcolando sempre i 3 punti a vittoria) solo la Juve (1949-50, 2005-06, 2018-19 e 2019-20) e il Napoli (2017-18 e 2022-23) ci sono riuscite. Cinque squadre su sei, che hanno ottenuto almeno 35 punti a questo punto del campionato, hanno vinto lo scudetto senza considerare le penalizzazioni: la Juventus nel 1949-50, 2005-06, 2018-19 e 2019-20 e il Napoli nel 2022-23. L’unica eccezione il Napoli del 2017-18 (secondo): «Non dobbiamo guardare la classifica ma vivere alla giornata», ripete a fatica Gattuso.