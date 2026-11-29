Stavolta Gattuso si leva un macigno dalla scarpa: "Dicevano che ero incapace, ma io..."
TORINO (dall'inviato) - Il Gattuso primo, dei record, è lo stesso Gattuso ultimo di luglio: «Non dimentico le voci di inizio stagione, dicevano che non eravamo all’altezza e che io ero un incapace. Noi abbiamo solo la strada del lavoro per mettere in campo quello che facciamo in settimana».
Gattuso e il sassolino nella scarpa
Il sassolino è sempre lo stesso e Rino non lo scaglia per ritorsione, ma perché oggi gli si chiede se la Lazio può davvero lottare per lo scudetto. Risponde rievocando la realtà estiva, facendo il pompierone e prendendosi un po’ di soddisfazione. È più difficile frenare l’esaltazione. La Lazio ha centrato i 35 punti, è un rullo. In tredici giornate (calcolando sempre i 3 punti a vittoria) solo la Juve (1949-50, 2005-06, 2018-19 e 2019-20) e il Napoli (2017-18 e 2022-23) ci sono riuscite. Cinque squadre su sei, che hanno ottenuto almeno 35 punti a questo punto del campionato, hanno vinto lo scudetto senza considerare le penalizzazioni: la Juventus nel 1949-50, 2005-06, 2018-19 e 2019-20 e il Napoli nel 2022-23. L’unica eccezione il Napoli del 2017-18 (secondo): «Non dobbiamo guardare la classifica ma vivere alla giornata», ripete a fatica Gattuso.
Rino orgoglioso della sua Lazio
Funzionano le riserve di Taylor, Sutalo e Tavares. Funzionano i cambi: «Tutti ci hanno dato una grande mano. Sono molto orgoglioso, non abbiamo arretrato di un millimetro, abbiamo giocato con grande mentalità. La squadra mi è piaciuta tantissimo. Simeone aveva fatto 11 gol alla Lazio, poi è entrato Zapata… Il segreto di questa squadra è la voglia di giocare senza avere il braccino». Anche Rino si stupisce: «Siamo stati bravi a tenere botta. Non ci siamo snaturati e questo è incredibile». Alla domanda se “la Lazio dà fastidio?“ risponde così: «No, perché dovrebbe. Dobbiamo essere bravi a rimanere lì. Sulle scelte mi baso molto su quello che vedo in settimana». Ecco cos’è la mentalità: «Saper stare in certe zone in cui prima non eravamo abituati a stare. Ora sappiamo farlo quando l’avversario ci mette in difficoltà. Non usciamo dal campo dopo un evento negativo».
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