Dolce danese. Impastato da Provstgaard, farcito subito dopo da Isaksen . Gustav saporito, tutto troppo bello per essere vero, anzi, per essere casuale. Lo stop, il tocco per spostarsela sul mancino, il tiro a giro all'angolino. Raddoppio da manuale del calcio , l'esterno biancoceleste ha aggiunto una pagina a Torino: s'è inserito creando un solco, è stato perfetto ogni gesto tecnico a partire dall'assist di Zaccagni. Isaksen se l'è portata avanti come meglio non poteva, poi ha aperto il sinistro e chiuso il primo tempo. Quinto gol nelle ultime 8 giornate , mai si era vista una versione così scatenata del classe 2001, ha raggiunto il livello che qualsiasi tifoso sperava fin dal momento del suo acquisto, datato estate 2023. La versione definitiva, più entusiasmante, si sta vedendo con Gattuso al comando.

Lazio, è un Isaksen scatenato

Raggiunto il bottino dello scorso campionato, stavolta però gli sono bastate 13 partite e non 30 come nella passata stagione. Colpite in ordine Monza, Juventus, Sassuolo, Cagliari e ieri il Torino. Reti efficaci, timbri stupendi. Uno dei più belli, quello ai granata, uno dei più pesanti. Isaksen, sostituito al minuto 82 da Cancellieri, è stato l'ultimo del tridente a uscire. Ha seguito il finale concitato da bordo campo, sembrava un tifoso a ridosso della panchina, i compagni hanno difeso fino al fischio conclusivo il suo gol, a quella rete decisiva per i 3 punti e un sogno prolungato in classifica. «Non ci credevo a essere qui a questo punto dell’anno, ma questo è il calcio. Tutto può succedere…», ha detto a caldo ai microfoni di Dazn.

Connessione danese con Provstgaard

La Lazio predica calma solo a parole, in campo si sta dimostrando furente: «Dall’inizio abbiamo detto di pensare una gara alla volta, per noi è una cosa che funziona. Ora arrivano altre partite difficilissime». Scambio di battute con Provstgaard, è stato il difensore a sbloccarla come contro la Juventus, sempre a Torino. Una città che ispira entrambi: «Se gli ho dato consigli per i gol? Quando hai fiducia, la palla va dentro. Dobbiamo crederci tutti, il mister sta facendo un grande lavoro e non vediamo l’ora che arrivi la prossima sfida anche per il ritorno dei tifosi all’Olimpico. Sarà molto emozionato anche Sarri, è stato un grande tecnico per noi e ci ha aiutato tanto. Lo saluteremo, ma dobbiamo vincere pure contro l’Atalanta».