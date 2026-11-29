Lazio, il suono dell’orchestra
La Lazio di Maestrelli, la Lazio del primo scudetto, contro il Torino perse. Proprio alla tredicesima giornata, a Roma. Uno a zero, gol di Ciccio Graziani. La Lazio di Gattuso è più forte anche della scaramanzia e della cabala. Ha vinto col piglio della grande. Della squadra consapevole. Che sa soffrire quando ce n’è bisogno, come a inizio partita quando il Torino ha creato più occasioni e Mandas è stato bravo a opporsi così come il gruppo a non disunirsi. La Lazio sa anche colpire e mandare al tappeto l’avversario appena si rende conto che il rivale ha un momento di incertezza. È quel che è successo ieri sul finire del primo tempo che la squadra di Abate stava vincendo ai punti. In due minuti, prima la rete di Provstgaard e poi il raddoppio di Isaksen imbeccato da Zaccagni. Come le formazioni che sanno quello che vogliono e se lo prendono.
Lazio, una squadra che in grado di suonare più spartiti
Questa è oggi la Lazio di Gattuso. Una squadra in grado di suonare più spartiti. Il secondo gol è una lezione di verticalità. In rete in quattro mosse, come lo scacco matto del barbiere: da Mandas a Provstagaard, lancio lungo e poi sulla seconda palla si avventa Zaccagni che vede il corridoio per Isaksen. Ma la Lazio è anche formazione che aggredisce a tutto campo. Ha nel Dna la voglia di praticare sempre calcio offensivo. E offre continue dimostrazioni di calcio totale. Frattesi te lo ritrovi sempre dove il pallone può diventare pericoloso e poi nel finale è lui a sbrogliare una situazione complicata nell’area di Mandas. È ancora lui a fine partita a dichiarare a Dazn: «Perché non arretriamo? Perché non siamo capaci difendere basso, non abbiamo neanche gli uomini per farlo».
Un’orchestra che oggi funziona a meraviglia. Su tredici partite ne hanno vinte undici e pareggiate due. In proiezione hanno una media da 102 punti come la Juventus di Conte dei record della stagione 2013-14. Hanno segnato trenta gol di cui la metà fabbricati - tra gol e assist - da Isaksen e Zaccagni. Ma è impossibile identificare in campo un leader, un calciatore che sia sopra gli altri. Se proprio vogliamo cercare un modello per la Lazio di Gattuso, andrebbe rintracciato nel calcio collettivistico di Lobanowski. Oggi hanno vinto senza tre calciatori importanti: Taylor, Sutalo e Tavares.
Solo cinque squadre hanno totalizzato 35 punti in 13 giornate: quattro hanno vinto lo Scudetto
Per Gattuso sembra arrivato il momento della maturità. Dopo tante esperienze negative, e non poteva essere solo sfortuna, a Roma ha trovato le condizioni e i calciatori per esprimere il calcio che probabilmente aveva sempre sognato. A questo aggiungiamo che - nonostante gli assenti citati, cui va aggiunto Marusic - ieri sera dalla panchina sono entrati Gudmundsson, Pinamonti, Rovella, Lazzari e Cancellieri. A conferma che la rosa c’è e che il presidente innominabile non è poi così impresentabile come viene dipinto. Nella storia della Serie A, solo cinque squadre hanno totalizzato 35 punti dopo 13 giornate. Quattro hanno vinto il campionato, una è arrivata seconda. Gattuso e company hanno tempo fino al 13 dicembre per sottrarsi al giochino dello scudetto. Il count down del derby è cominciato.
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