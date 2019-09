Lecce, Liverani: "Ottima gara, vittoria meritata"

FERRARA - "Le uscite non potevano essere solamente scappare indietro, Rispoli doveva essere più aggressivo: ci lavoriamo. La squadra ha fatto un'ottima gara, concedendo qualcosa ma siamo sempre ripartiti con tenacia". Così Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria con la Spal: "Dobbiamo recuperare alcuni elementi. Babacar ha grandi spunti, ma deve ritrovare una condizione ottimale. Abbiamo sofferto ripartendo con qualità, la vittoria è meritata. Assorbiamo vittorie e sconfitte lavorando per il nostro obiettivo, restando estranei a elogi e critiche. Per noi è fondamentale giocare a calcio, dentro una partita ci sono tante partite, bisogna saperle interpretare. Siamo usciti con grande palleggio, credo che queste siano per noi cose fondamentali. Il rigore? Mancosu è piuttosto freddo, speriamo che continui così, è uno specialista, poi ne abbiamo altri come Falco o Babacar. Sul telefono? Stavamo guardando il live della partita, vedevamo che quanto avevamo provato era fattibile".

