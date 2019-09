Lecce, Liverani: "Non sono preoccupato, i punti pesanti arrivano a marzo"

LECCE - "Dobbiamo crescere e lo sapevamo. Il percorso è lungo e difficoltoso, ma la squadra è stata completata il 2 settembre, sono stati presi giocatori per le nostre possibilità che erano poco allenati e poco pronti fisicamente. Tipo Babacar e Imbula". Questa l'ammissione di Fabio Liverani, tecnico del Lecce, dopo la sconfitta casalinga con la Roma. "Lavorando possiamo fare tanto - prosegue a DAZN - ma oggi abbiamo giocato con una formazione fatta per 8/11esimi da giocatori dell'anno scorso in B. Ma non mi preoccupo troppo, siamo sulla strada giusta. I punti pesanti arriveranno a marzo e aprile, sono convinto che otterremo quelli utili per la salvezza. Davanti dovevamo gestire meglio la palla, il gol è un nostro regalo su una palla in uscita persa da Majer. Uno più esperto si butta per terra e prende punizione, poi è normale che queste squadre ti puniscono. Gabriel? Sul colpo di testa non è un errore, era ravvicinato. Dzeko è forte e se gli concediamo queste occasioni il gol lo fa, l'errore è a monte". In conclusione Liverani parla del difficilissimo calendario che attende i giallorossi, con Atalanta, Milan e Juventus: "Le affronteremo come abbiamo fatto fino ad adesso, le differenze sulla carta sono abissali, ma lavoreremo per fare qualcosa di meno scontato, al contrario di quello che credono tutti" la chiosa del tecnico giallorosso.

LECCE-ROMA 0-1: LA CRONACA