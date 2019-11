Lecce, Tachtsidis sente aria di Lazio

LECCE - Sente aria di Lazio, Tachtsidis. Un derby tutto personale per lui, dal passato romanista che non ha mai vinto contro la Lazio, neanche ai tempi della Roma quando collezionò una sconfitta e un pari. Per Liverani è un elemento indispensabile: in Serie B, dove è arrivato a gennaio, ha saltato solo una partita per squalifica. Lui ha ripagato il tecnico con partite di ordine ed equilibrio, risultando fondamentale per il salto di categoria. E in Serie A fino qui è stato sempre titolare, ma deve farsi perdonare il rosso contro la Samp, quando il Lecce vinceva 1-0. Squalificato domenica scorsa contro il Sassuolo, domenica all'Olimpico tocca di nuovo a lui prendere le redini del gioco. E' sempre un derby, di quelli da vincere, per sfatare un tabù e dimostrare che a 28 anni si è maturi: abbastanza maturi anche per l'Olimpico.

