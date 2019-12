Liverani, furia su Balotelli: "Serve rispetto"

LECCE - Il Lecce ha rimediato una brutta sconfitta in chiave salvezza, 3-0 a Brescia, ma il tecnico giallorosso Fabio Liverani non ne fa un dramma: "Non sono preoccupato, l'allarme ci sarà quando faremo più partite male. Paradossalmente l'inizio di gara di oggi è stato tra le migliori delle ultime uscite. Ma è vero che non ci possiamo permettere certi errori. La qualità e le scelte individuali non sono andate bene". Sulla scelta di tenere Falco in panchina: "Ci ho parlato prima della partita ed è stato il primo a dirmi che non era al massimo. Io dialogo con tutti e non prendo mai decisioni senza senso: deve essere al 100% altrimenti non posso farlo giocare. Anche lui, come gli altri, deve tornare in condizione ottimale. Ma al di là di questo, forse i 15 punti ci hanno dato una mentalità che non ci appartiene". Sulla prestazione: "Abbiamo fatto un possesso palla lento e sterile, bisogna prendersi qualche responsabilità in più anche nel far girare la palla più velocemente. Anche oggi abbiamo regalato i primi due gol, poi quando vai sotto è difficile per tutti, per noi è stata una montagna insormontabile".

Il tecnico del Lecce è poi tornato sul battibecco a fine primo tempo con Mario Balotelli: "Credo che ognuno di noi ha una storia. Io non ho mai preso un "buu" pur essendo di pelle nera. Non si può strumentalizzare certi episodi. Mi riferisco a Balotelli, tutti hanno gli occhi per vedere che si può avere un comportamento diverso. Bisogna saper fare e bisogna saper stare" ha concluso Liverani.