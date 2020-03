Lecce, Liverani: "Doveva slittare l'intera giornata. Lega tutela solo 4-5 squadre"

LECCE - Al termine della sfida casalinga contro l'Atalanta, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha commentato il pesantissimo passivo: "Diventa difficile commentare un 7-2. Noi non siamo in grado di potercela giocare con l'Atalanta e con squadre di questa tecnica. Paghiamo l'enormità del risultato, è un dispiacere ogni sconfitta: per me le statistiche non hanno importanza. Dispiace perché la rimetti in piedi in determinati modi e poi non raccogli punti. L'episodio può cambiare il corso di una gara, ma oggi bisogna essere obiettivi: i nerazzurri fanno questo percorso da tanti anni, sono una squadra straordinaria. Oggi possono farne cinque o sei a tutti. La nostra assenza di uomini in avanti è molto grave, anche per cambiare in corsa. Lapadula ha dato tutto, Mancosu in un ruolo si adegua... Poi abbiamo fuori Farias, Falco, Babacar. Speriamo di riaverli a breve".

Clamoroso autogol di Donati! Poi Zapata fa tripletta: magica Atalanta, 7 reti al Lecce

Dopo che si è deciso che in settimana ci sarà un incontro sul caso rinvii per il Coronavirus, Liverani butta benzina sul fuoco: "Nel calcio dovrebbero essere prese decisioni in tempi e modi giusti. Ci sono gerarchie, il Governo ha preso una decisione giovedì e deve valere per tutte le squadre. La Lega fa da garante per venti squadre, non per quattro o cinque. Una volta decise le date, lo statuto prevede che solo i club possano cambiare tali date. Non è limpido e sereno far giocare alcuni scontri salvezza così. Serviva far slittare l'intera giornata". Liverani chiude sugli applausi del Via del Mare: "Credo la gente di Lecce abbia capito questa squadra, la sostiene da sempre e l'ha stimolata quando andava fatto. Uno stadio e una Curva così meritano gli applausi: i tifosi sono intelligenti, sanno che tra questa formazione e l'Atalanta c'è un abisso".