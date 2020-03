Coronavirus, Lecce incerto sullo stop agli allenamenti

LECCE - L'idea del Lecce già prima della sospensione ufficiale del campionato arrivata ieri sera con il nuovo decreto del Governo era già chiara. Lo aveva rivelato il presidente del sodalizio giallorosso Saverio Sticchi Damiani già qualche giorno fa: "Nel caso del Lecce, se dovesse disputare una gara nella zona rossa, per rispettare l'ordinanza del presidente della Regione Puglia, al ritorno in sede la squadra dovrebbe restare in quarantena saltando l'incontro successivo". Sticchi Damiani ha poi spiegato i possibili piani, validi ancor di più dopo l'ufficialità dello stop: "Se si tratterà di fermarsi fino al 3 aprile, la squadra continuerà a lavorare. Se il periodo sarà più lungo, decideremo il da farsi".