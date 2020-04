Lecce, Saponara: "La quarantena mi ha fatto capire che dipendo dal calcio"

LECCE - Intervistato da Sky Sport, il trequartista del Lecce Riccardo Saponara ha raccontato tutta la sua frustrazione in questi mesi senza calcio: "Questa attesa così lunga sta iniziando a farci perdere energie psicofisiche: le difficoltà che stiamo incontrando sembrano insormontabili e ciò sta cominciando a erodere un po' della fiducia e dell'entusiasmo che abbiamo conservato durante la quarantena. Mi mancano i compagni, ridere, scherzare, gli allenamenti, la vita di squadra. C'è tanta voglia di tornare, tutto quello che stiamo vivendo mi ha fatto capire che dipendo dal calcio, senza di esso mi manca qualcosa a livello psicofisico, siamo abituati a un livello di adrenalina altissima in ogni allenamento, per non parlare poi delle partite. Sento che mi manca la mia dipendenza e spero di riprendere a giocare prima possibile".

Saponara poi conclude parlando del suo rapporto con Fabio Liverani, il tecnico che tanto lo ha voluto in Puglia nel mercato di gennaio: "Con lui è nata subito un'intesa sia calcistica che umana, è stato un calciatore con caratteristiche simili alle mie, ma soprattutto ci assomigliamo di testa: ci siamo trovati in sintonia e questo mi ha facilitato il mio inserimento, mi ha ridato ciò che mi era mancato recentemente, ossia la responsabilità di un ruolo importante in squadra".