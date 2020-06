Lecce, Liverani: "Gara equilibrata fino all'espulsione"

LECCE - "Credo che, fino all'espulsione, sia stata una gara equilibrata. Cercavamo di chiudere gli spazi e ripartire". Lo ha dichiarato Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ai microfoni di Sky dopo la gara con la Juventus: "Partita difficile da commentare, viste anche tutte le assenze. Fino all'espulsione abbiamo palleggiato bene, poi è normale che in questo momento, tra assenze e tutte le problematiche, con qualche regalo di troppo diventi tutti più complicati. I gol al passivo? Sono statistiche, non mi camba nulla. La squadra deve continuare a crescere e a recuperare calciatore. Pensiamo a far partite per far riposare alcuni giocatori e per recuperarne altri. E forse potrà tornare l'entusiasmo che avevamo prima del lockdown. Allenarsi è quasi impossibili, lo facciamo giocando. E l'atteggiamento, fino quando siamo stati undici contro undici, era buono. In inferiorità numerica, poi, il giocatore da inserire cambiava poco. Magari con tutti a disposizione avrei fatto mosse differenti. Al momento ho 14 giocatori a disposizione al massimo. Ma sono certo che recuperando qualcuno con un pizzico di fortuna, faremo la nostra parte negli scontri diretti".

