Lecce, Liverani dopo la Lazio: "Vittoria che vale più di tre punti"

LECCE - Fabio Liverani è raggiante: il suo Lecce ha sconfitto la più quotata Lazio in rimonta al Via del Mare. Ecco le parole del tecnico a Sky Sport: "Questa vittoria vale di più dei 3 punti. Questa squadra ha compiuto un percorso, avevamo perso troppo. Oggi abbiamo faticato molto, stiamo recuperando dei giocatori che oggi hanno dato tutto. Dopo un primo tempo eccezionale, ci siamo trovati sull'1-1. In quei momenti c'è tensione. Mi auguro che questi punti pesanti facciano giocare i ragazzi con più serenità. I rientri di Majer e Deiola sono fondamentali per il futuro. Nessuno vuole mancare, le rotazioni sono necessarie: bisogna gestire le energie e le tante defezioni".

Nonostante la papera iniziale, Gabriel ha salvato il risultato: "E' un ragazzo sensibile, l'errore poteva pesare come un macigno. Le pressioni sono tante, mi dispiace perché ci mette voglia: deve giocare con più serenità, cercando di essere meno bello ma più efficace. Dobbiamo ridurre gli errori gratuiti che cominciano a essere troppi". C'è chi dice che il Lecce giochi meglio contro le grandi e la sfida di oggi lo dimostra: "E' vero. Non possiamo scegliere dove fare punti, dobbiamo farli con tutti. Conosciamo le difficoltà del primo anno di Serie A. Fra poco arriva lo scontro diretto con il Genoa, non posso far respirare i giocatori fino a quel momento.. Dobbiamo essere bravi a recuperare le forze. La vittoria della scintilla? Credo di sì, conta molto più dei punti. Oggi è tornata la consapevolezza, far preoccupare le altre squadre può essere la scintilla".