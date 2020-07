Lecce, Liverani: "Salvezza? Credo ancora nelle favole"

UDINE - "Quando una squadra come la nostra gioca un certo calcio vuol dire che ha cuore, qualità e crede in quello che fa". Così Fabio Liverani, a Sky, dopo la fondamentale vittoria del suo Lecce a Udine mantiene ancora vive la speranze salvezza dei giallorossi. "Le difficoltà post lokdown per noi sono state devastanti - ha proseguito il tecnico - ma la mia squadra ha un'anima. Io credo nel calcio e nelle favole, spero in un finale inaspettato. I ragazzi mi rendono orgoglioso e credo sia giusto giocarci la salvezza fino all'ultimo. Abbiamo vissuto un'annata incredibile fra infortuni e assenze, puntando su Babacar e Farias che praticamente non abbiamo mai avuto, poi abbiamo perso difensori per una puntura di zanzara (Rossettini, ndr)". Tra il Lecce e l'impresa salvezza resta solo il Parma: “Non possiamo preparare le partite sul campo, lavoreremo su video, lavagne e riunioni tecniche, per colmare quanto è impossibile fare sul campo. Non è facile”. Ma battere il Parma non basterà. Per salvarsi il Lecce deve sperare che il Genoa non faccia bottino pieno con il Verona: “Credo che il campionato italiano abbia ritrovato la sua credibilità. Adesso non ci sono più risultati scontati. Si gioca e nessuno regala niente. Credo che la sfida a distanza fra Genoa e Lecce sarà bellissima per gli appassionati di calcio” ha concluso Liverani.

UDINESE-LECCE 1-2: LA CRONACA