Lecce, 7-0 al Rovereto: doppiette per Helgason e Colombo

FOLGARIA - Test precampionato per il Lecce, che ha superato 7-0 il Rovereto (che milita in Eccellenza). Il tecnico Baroni ha schierato inizialmente la squadra con un 4-3-3 con Brancolini tra i pali, linea difensiva Gendrey, Tuia, Dermaku e Gallo, tridente Strefezza, Ceesay, Listkowski e, in mezzo Gonzalez, Hjulmand, Helgason. Proprio quest'ultimo ha aperto le danze con una doppietta in avvio, seguita a breve distanza dall'autorete di Dal Fiume: il primo tempo si chiude coi salentini avanti di tre lunghezze. Anche la ripresa si apre con una doppietta, stavolta firmata da Colombo, poi le marcature di Berisha e Rodriguez portano a 7 il totale. Non sono stati impiegati nell’amichevole Frabotta (che ha proseguito la programmazione fisico atletica) e Majer, Gargiulo, Simic, Mommo, Cultraro e Björkengren, che sono stati impegnati in un lavoro personalizzato. Per domani è in programma una doppia seduta di allenamento.