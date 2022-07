Bochum-Lecce 3-2: la doppietta di Colombo non basta

BRESSANONE - Dopo l'amichevole con il Rovereto ecco un test con un tasso di difficoltà maggiore per il Lecce di Marco Barone. A Bressanone di fronte il Bochum, squadra della Bundesliga tedesca. La formazione salentina viene schierata dal primo minuto con il classico 4-3-3 con in porta Bleve (in panchina il nuovo arrivato Brancolini). In difesa Calabresi e Dermaku centrali, Gallo e Gendrey terzini. In cabina di regia Hjulmand coadiuvato ai lati da Joan Gonzalez ed Helgason. In avanti il tridente composto da Strefezza e Listkowski ai lati della punta centrale, il nuovo arrivato Lorenzo Colombo (in prestito dal Milan).